Tarot del amor: esta poderosa carta simboliza la lujuria en tu relación

View this post on Instagram

🔮 La materia será nuestra aliada o nuestra prisión. Dependerá de las intensidades y las intenciones. Nuestro nivel de conciencia determinará hasta dónde, cómo, por qué y para qué. ✳️ #tarot #cartas #oraculo #eldiablo #tarotdiablo #autoconocimiento #materialista #intensidad