Cómo marcharán las relaciones amorosas de los signos en agosto, según el Tarot Gitano

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Cartas de la semana: La esperanza, El niño pequeño, La persona femenina, La persona falsa

En agosto vivirás emociones profundas e intensas. Debes creer en tu intuición. Los astros también te recomiendan crear conciencia para que todo fluya. Controla los celos.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Cartas de la semana: El cambio, Un regalo, El trabajo, El militar

Encontrarás algo que te alegrará la vida. Desde ser sincera con esa persona que amas, si no te gusta déjalo ir. Tomas de decisiones no esperes tanto. No renuncies a nuevas oportunidades en la vida.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Cartas de la semana: La enfermedad, El juicio, El buen hombre, Sala de estar

Buscarás una razón por la vida que llevas. Celos con personas cercanas. Debes cuidar tu cuerpo un poco más. Superas cualquier problema en el plano amoroso, pero tienes que encontrar el equilibrio.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Cartas de la semana: La gran fortuna, El viaje, Los honores, La buena mujer

Las ilusiones amorosas que quieras se te darán, pero debes tener calma y paciencia. Vienen grandes triunfos y tendrás los caminos abiertos.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Cartas de la semana: La persona masculina, Dinero, La carta agradable, Los tristes pensamientos

Debes tener cuidado con las mentiras y los engaños. No seas falsa con personas que te quieren mucho. Evita las discusiones con tu pareja porque se terminará alejando de ti.

Virgo (23 de agosto – 23 de septiembre)

Cartas de la semana: La noticia triste, El largo camino, La prisión, El robo

Escucha tu corazón en el octavo mes del año. Deja el conflicto y las peleas innecesarias. Quieres vivir con el amor de tu vida. Debes buscar ayuda espiritual.

Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Cartas de la semana: El encuentro, La muerte, Penas y disgustos

En este mes deberás cuidarte de traiciones. Debes tener más descanso. Personas de tu trabajo te hacen dos caras. No le digas a nadie a donde te vas y cuáles son tus planes futuros.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Cartas de la semana: El hombre bueno y rico, El juez, Buen final en el amor, El océano

Ahora en agosto olvida de una vez el pasado. No puedes intervenir por los demás cuidado con lo que dices. Te sientes estancada. Tómate un tiempo para relajarte y organizar tu vida.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)

Cartas de la semana: La casa, La joven rica, Los pensamientos, El matrimonio

Dejas los celos infundados. Debes respetar a los demás y escuchar. Debes ponerte en movimiento para que la persona que amas se te acerque. Deja los miedos busca lo que quieres.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Cartas de la semana: Dinero inesperado, El trabajo, El militar, La enfermedad

Tienes que ser realista. Los príncipes azules no caen del cielo y es muy poco probable que lo consigas en el mes de agosto. El amor tocará a tu puerta pero en su debido tiempo.

Acuario (20 de enero – 19 de febrero)

Cartas de la semana: El viaje, La noticia triste, El largo camino, La prisión

Le dedicas tu vida a alguien que luego no lo reconoce. Amas pero no eres correspondida. Busca ayuda para que puedas aclarar muchas cosas en tu vida personal.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

Cartas de la semana: El juicio, El buen hombre, Los honores, La buena mujer

Las palabras claves para el inicio del mes de agosto es “aprende a superar las relaciones fallidas”. Todo lo detenido tiene movimientos. Recibes un amor inesperado. Deja la nostalgia y la tristeza.

