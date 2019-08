¿Sabias que...estimular tus mamas puede provocarte más de un orgasmo?

View this post on Instagram

@Dr.FernandoSerrano | @LaCienciaDetrasDelSexo 526 K Los senos femeninos son un área erótica de placer, desafortunadamente sub utilizados, muchas personas no saben cómo deben estimularles apropiadamente, incluso podrían llegar a ser el centro de orgasmos de seno, que es un tipo de orgasmo extra genital muy intenso y sexual. Lo primero que tienes que entender es que, no todo se reduce al pezón y la areola (zona pigmentada que lo rodea), si bien son las áreas usualmente más sensibles y placenteras, por lo tanto deberían ser las últimas en ser estimuladas. Toda la zona del pecho femenino es altamente sensible a las caricias y puede ser una zona erógena que aumente la excitación de ella al máximo, estimula debajo de las clavículas que es la zona más alta de su pecho por encima de las propias mamas. Dedícate a acariciar y estimular con tus dedos con tus labios y con tu lengua toda la zona periférica de los senos incluyendo la zona inter mamaria y el surco que se encuentra escondido por debajo de los senos cuando estos caen sobre la pared abdominal. Recuerda siempre estimular con mucha delicadeza debido a que es una zona extremadamente sensible por lo general tu pareja te indicará la intensidad de la caricia en base a las sensibilidad que a ella le resulte placentera. Después de jugar y acariciar con todas las zonas periféricas de los senos, puedes acercarte al complejo areola/ pezón y estimularlos con tu boca y tu lengua con pequeñas lamidas succiones incluso delicados mordiscos, según tu pareja te lo vaya autorizando e indicando. Manos y boca a los senos…con mucho cariño, morbo y sobre todo delicadeza. Cuéntanos tu opinión, comenta y comparte con tus amigos o en tus redes sociales nuestro contenido, recuerda etiquetar a tus amigos para que puedan aprender también junto a nosotros #lacienciadetrasdelsexo. También puedes guardar en tu cuenta este post que lo tengas a mano siempre, recuerda activar las notificaciones de nuestra cuenta para que te lleguen de inmediato los nuevos post. @Dr.FernandoSerrano 526 K Medico Urólogo, Sexólogo. Life Coach Practitioner | Profesor Universitario. Director @EslamSexOficial Pide tu cita presencial o virtual: +584244620388