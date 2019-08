Horóscopo de Mhoni Vidente para agosto

Aries

Mes de reconciliación contigo mismo, pues decides dejar de sabotearte y conseguir el éxito. Tus números de la suerte son 07 y 13, con ellos te llegará la abundancia que necesitas para iniciar todos esos proyectos que tienes en mente. Sal a ejercitarte al aire libre, eso te ayudará a liberar las energías negativas que te tienen atado. En cuestiones de amor te sentirás algo pensativo sobre tu relación, trata de tomarte un par de días para analizar la situación y solucionarla, no dudes en pedir consejos. Pagas deudas del pasado. Los días de agosto con más suerte para tu signo serán 02, 04, 07, 10, 13, 21, 22, 29 y 30, tendrás que estar muy atento a las oportunidades que se te presenten para no dejarlas pasar. Es momento de que administres mejor tu dinero y comiences a ahorrar para enfrentar las emergencias que se presenten.

Tauro

Será un mes de decisiones radicales y fuertes en tu vida personal. Te realizan una atractiva propuesta laboral. Tendrás un golpe de suerte con los números 01 y 30. Tus mejores días del mes serán 03, 06, 09, 13, 15, 19, 21, 23, 29 y 30. No pongas tanta atención a lo que dicen de ti, recuerda que si hablan es porque te haces notar. Eres el signo más explosivo del Zodíaco y eso significa que eres muy cambiante en tu forma de pensar, lo que a veces te causa problemas, así que trata de tomar una terapia para control de ira o enojos. Acudirás a muchas fiestas durante todo el mes, pero debes tener cuidado con los vicios como el alcohol o el consumo de comida en exceso, recuerda que las consecuencias vienen después de la diversión y cobran factura. Un amor del signo de Piscis o Libra volverá a ti a mediados de mes.

Géminis

Debes dejar de ser tan indeciso, recuerda que muchas oportunidades se te han escapado de las manos por no hacerle caso a tu instinto. Vienen discusiones con tu pareja y serán porque eres muy posesivo, así que trata de relajarte. Saldrás de viaje con tus amigos. Trata de no involucrarte en chismes ajenos y reserva tu opinión para ti mismo. Habrá cambios radicales en tu trabajo, pero tú debes estar tranquilo y seguir dando lo mejor de ti. A los solteros les llegará un amor muy intenso del signo de Acuario, Tauro o Escorpión. Tendrás un golpe de suerte con los números 08 y 32. Tus mejores días del mes serán 02, 03, 09, 10, 13, 18, 21, 23, 29 y 30, te recomiendo usar mucho perfume antes de salir de casa para atraer energías positivas. A mediados de mes realizarás firmas de contratos importantes.

Cáncer

Inicia una etapa de éxitos y logros personales, decides reinventarte en todos los sentidos y aplicarte en cuestiones de dieta y ejercicio. Cuídate del mal de ojo de personas que trabajan contigo, ten en cuenta que tu profesionalismo y carisma genera algunas envidias. Los que tienen pareja hablarán de comprometerse o casarse. A los que se encuentran solteros les vendrán dos amores muy intensos del signo de Sagitario o Aries. Tus mejores días de todo el mes serán 02, 03, 09, 11, 16, 19, 21, 27 y 30, en ellos te rodearán las buenas energías para poner algún negocio o cerrar contratos importantes. Cuídate mucho de la piel, trata de ir con el médico para que te recomiende un buen bloqueador. Tus números de la suerte son 06 y 19. Controla tus gastos y trata de no comprar nada a crédito durante este mes.

Leo

Agosto es tu mes de superación personal y de suerte en cuestiones de trabajo. Si piensas sacar un crédito bancario para la compra de un bien inmueble, es el momento ideal para hacerlo. En cuestiones de salud sólo debes cuidarte mucho de problemas relacionados con alguna infección. Te invitan a salir de viaje por cuestiones laborales, pero también prepararás tus vacaciones. Piensa en tener una pareja formal y no varios amores a la vez, recuerda que tu energía fluye mejor cuando estás en compañía, cuando te sientes estable emocionalmente. Tus días mágicos serán 02, 05, 09, 13, 21, 26, 27 y 31, así que trata de ponerte mucho perfume antes de salir de tu casa para que se incremente tu suerte; tus números con mejor energía son 20 y 21. Para los Leo que están casados viene una sorpresa de embarazo.

Virgo

Se aproximan cambios radicales en tu vida, eres el más fuerte de carácter de todos los signos y sobre todo el mas terco, eso te servirá para que este mes te llegue una oportunidad de crecimiento laboral y económico. Evita los pleitos con tu familia, las energías en tu casa estarán revueltas este mes. Tu punto débil en cuestiones de salud será la presión alta, así que acude con tu médico. Tus mejores días serán 03, 06, 09, 11, 18, 23, 28 y 30. Gozarás de un golpe de suerte a mediados de mes y será con los números 19 y 23. Trata de usar prendas o accesorios de color rojo. Atravesarás por algunas dudas en el plano sentimental, recuerda que no debes estar con nadie por costumbre y si crees que debes terminar la relación no te sientas culpable. Los solteros serán muy compatibles todo el mes con Escorpión y Capricornio.

Libra

Crecerás mucho en cuestiones personales durante este mes, por eso te recomiendo hacer una meditación al aire libre o salir a caminar en las mañanas. Aprovecha todas las oportunidades que se te presenten para mejorar tu entorno laboral y económico. Si te encuentras soltero tendrás mucha compatibilidad con los Aries y Acuario, sólo tienes que abrirte al amor. Los mejores días para tu signo serán 02, 06, 09, 11, 16, 21, 23, 29 y 30. Te recomiendo que puedas hacer una cambio positivo en cuestiones de trabajo o si quieres tramitar un crédito es el momento ideal para hacerlo. Tendrás un golpe de suerte con los números 08 y 26, trata de jugarlos en la lotería y rezar a tu ángel de la guarda para que la fortuna te llegue sin problemas. Usa más el color amarillo para que tu energía se fortalezca.

Escorpión

Tendrás un mes lleno de buenas noticias que se verán un poco empañadas por envidias y malos comentarios; trata de que no te afecten y procura ser más tolerante. Vienen retos importantes en cuestión laboral, pero que te darán muchas satisfacciones al superarlos. Tus mejores días serán 03, 06, 09, 12, 17, 21, 27 y 29. Tu golpe de suerte se presentará con los números 00 y 33. En cuestiones de salud tu punto débil será el sistema nervioso o los pulmones. Los que tienen una relación amorosa hablarán sobre formalizar, mientras que los Escorpión solteros tendrán un mes de aventuras con diferentes personas. Tramitas tu pasaporte y tu visa para salir de viaje pronto. Serán días de muchos eventos sociales y conocerás a destacadas personas. Decides comprar una casa o departamento, pues es momento de pensar en el futuro.

Sagitario

Mes perfecto para reinventarte por completo y dejar todo lo negativo atrás. Tus mejores días serán 02, 04, 07, 10, 15, 19, 21, 27 y 30, en ellos te llegarán propuestas laborales que te dejarán muchas ganancias. Cuídate de problemas de estómago o intestino, trata de seguir una dieta y ejercitarte más para evitar problemas como el colesterol elevado. Recibes una invitación para salir de viaje en este mes con tu pareja. Los solteros tendrán días de muchas conquistas, pero nada serio, así que trata de no aferrarte ni ilusionarte con esos amores pasajeros. A los que están casados les vendrán algunos problemas por celos, te recomiendo tomar terapia de pareja para solucionarlos. Tus números de la suerte serán 07 y 88, combínalos con tu fecha de cumpleaños para atraer la fortuna. Usa más el color amarillo.

Capricornio

En estos días de agosto atravesarás por dudas en cuestiones de pareja, así que si ya no quieres continuar con la relación es mejor terminarla lo más pacíficamente posible. Será un mes lleno de nuevos retos en el ámbito laboral y te ofrecerán otro puesto y un mejor salario. Eres muy inteligente, pero debes ser más cuidadoso cuando firmes contratos. Tus mejores días serán 03, 05, 09, 12, 17, 20, 21, 23, 29 y 30. Estarás muy propenso a las envidias este mes, que ten cuidado con lo que platicas. Tu punto débil en cuestiones de salud será el estrés, así que trata de enfocarte en hacer ejercicio para liberar la tensión acumulada y esas malas energías que te afectan. Recibirás un premio por cuestiones de lotería con los números 05 y 27. Procura vestirte de colores claros para atraer buena energía.

Acuario

Tu signo estará rodeado este mes por mucha energía mística y fuerza espiritual, eso traerá a tu vida a personas que te ayudarán mucho en todo lo relacionado con nuevos proyectos que te harán muy feliz. Para los solteros vendrá un nuevo amor muy estable de Libra, Piscis o Cáncer. Es momento de pensar en comprar una casa o un departamento. Decides cambiar de look radicalmente, eso te ayudará a sentirte muy seguro. En cuestiones de salud debes tener cuidado con las infecciones estomacales, trata de prevenirlas no comiendo en la calle. Los días con más magia para tu signo serán 03, 04, 09, 12, 15, 19, 20, 24, 29 y 30, en los cuales fluirá buena energía para firmas de contratos o para realizar cualquier trámite. Tendrás un golpe de suerte en la lotería a mediados de mes con los números 22 y 27. Usa más el color rojo.

Piscis

Agosto será un mes de mucho crecimiento en lo personal y en lo laboral, pero recuerda tener cuidado con las malas energías o chismes a tu alrededor. Cuidado con problemas en el sistema nervioso o las hormonas, son tu punto débil. Tendrás un golpe de suerte con los números 08 y 33, sólo trata de no platicar tanto tu buena suerte para no generar envidias. Los que tienen pareja seguirán de lo mejor y muy enamorados. A los que están solteros les vendrán dos amores casi al mismo tiempo; tu signo es muy compatible con Virgo y Libra. Sigue con la dieta y el ejercicio aunque sientas que no se reflejan en tu apariencia, recuerda que la constancia te llevará al éxito. Tus mejores días del mes serán 02, 03, 07, 10, 13, 18, 21, 23, 29 y 30, en ellos te vendrán firmas de contrato muy importantes.

