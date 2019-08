VIDEO: Tsunami artificial dejó 44 heridos en un parque acuático

La mayor atracción de un parque de diversiones acuático terminó en una tragedia con 44 heridos, producto de un ‘tsunami artificial’ en una de las piscinas del lugar.

Los visitantes del Parque de Atracciones Acuático Yulong Shuiyun en la ciudad de Longjing, en China, disfrutaban de un fin de semana de diversión alejados del trabajo y las responsabilidades, cuando la piscina de olas artificiales se “descontroló” y desató su “furia” contra quienes nadaban.

El hecho fue calificado como un “tsunami artificial”.

Water world Tsunami injuring many in Yanbian, Manchuria. The operator got drunk and turned the wave magnitude to maximum level. pic.twitter.com/PjKTBelPRA

— Augustus Manchurius Borealis (@1984to1776) July 30, 2019