Estos signos comenzarán agosto con un apasionado romance prohibido

El amor es un sentimiento genuino, puro, cálido. Cuando el recíproco, vives una de las etapas más hermosas de la vida. Pero hay signos del zodiaco que además necesitan la adrenalina de vivir un romance prohibido que les inyecte la emoción que necesitan para seguir con la rutina diaria.

¿A qué llamamos un romance prohibido? Uno que quizás no esté socialmente bien visto, que critiquen tus padres. Puede ser tener una relación con alguien mayor que tú, o menor, o de una cultura diferente a la tuya, por ejemplo.

Signos que tendrán un romance prohibido en agosto

Leo

Es uno de los signos más apasionados del zodiaco pero también uno de los más tercos. Detestan perder, y más en el campo de pareja. Así que este signo no declinará cuando un hombre mayor se acerque a ella con detalles y galanterías. A Leo la invitarán a salir a cenar y no dirá que no, aunque todos en el restaurante se pregunten qué hace esa muchacha tan joven con un hombre tan mayor.

Acuario

Siempre anda en búsqueda de nuevas experiencias, la rutina le aburre, le frustra. Las mujeres de este signo viven fuera de la convencional, por eso no dirá que no cuando su jefe la invite a una escapada de fin de semana a la playa o a algún sitio interesante en la ciudad. Aunque haya jerarquías dentro de la empresa y los empleados no deberían relacionarse, para ella no existen barreras en su corazón así que lo apostará todo por el romance prohibido.

Cáncer

Muchos dicen que está prohibido regresar con un ex, pero Cáncer es un signo muy sensible. En los próximos días tendrá una recaída con su expareja, quien la llamará para preguntar cómo está pero la conversación tomará un giro apasionado que ninguna de las partes podrá evitar. La llama de la pasión los consumirá.

