Conoce las bebidas más sexys de la temporada

Como todos lo saben, el verano a penas acaba de empezar y los próximos viajes y planes con familia y amigos están por empezar. Esta vez, hemos decidido traerles los mejores licores que están en la lista de los más sexys y pueden ser parte de una velada romántica y apasionada con sus parejas.

Disfruten de las bebidas alcohólicas más sexys de la temporada, con los que seguro vas a poder saborear el cielo con tu boca.

“El Beso”

Es considerado el licor más dulce y sexy de la lista. Es sensual y apasionante a la vez por sus componentes, que se mezclan previamente con hielo y servidos sobre una copa para coñac.

En su mezcla lleva vino tinto y licor natural destilado, pero lo que le convierte en un licor dulce y sexy, es la eche condensada que se coloca al final de la bebida, o si prefieres al inicio; su función será la misma. Al beberlo, te sentirás en las estrellas, la misma sensación que produce el roce de un beso.

“Sex on the Beach”

Este es un licor que nunca pasa de moda; como su nombre lo dice, "sexo en la playa", es considerada una de las fantasías sexuales más recurrentes en hombres y mujeres.

Este coctel que es muy fácil de preparar tiene vodka, licor de durazno, el infaltable jugo de naranja y granadina. Esta mezcla es sin duda, el sabor preferido de las parejas. Su exquisito sabor, hará de tu encuentro amoroso un éxito total.

“Orgasmo”

Considerado el trago más dulce y cremoso de la temporada; en su mezcla no puede faltar el café; ya que este ingrediente es el que le da el 'toque perfecto' al sabor completo del licor.

La combinación entre crema de whisky, licor de café, y un pisca de canela en polvo. Todos estos ingredientes hacen de este licor, el más delicado y suave. Pero ten cuidado, no te dejes engañar, por lo general los licores dulces pueden llegar a ser, lo más engañosos.

“Cuarto Rojo del Dolor”

Los creadores de este peculiar licor, fue nombrado así en honor a la película "Cincuenta sombras de Grey". Es considerado el licor más sexy y escandalosos de la lista, por la mezcla entre erótico y romántico.

Una mezcla singular entre ron blanco y coñac, se combinan con jugo de arándanos y piña. Las frutas son el 'plus' ácido, que hará que tu paladar sienta el calor que produce el fuego.

“Mano Suelta”

También conocido como 'Twitchy Palm', este licor también fue creado en honor a "Cincuenta sombras". El éxito de esta bebida es el exquisito sabor que produce el energizante (puede ser Red Bull), con whisky y amaretto.

Estos dos últimos licores entran en la lista de los más fuertes, así que tómalo con calma, su sabor es mejor si lo amenizas con picaditas y con una excelente conversación a la luz de las velas. Tomarlo en pocas cantidades, te dejarán disfrutarlo en su totalidad.

Recomendación para todos los licores

Los sexys y sensuales licores pueden mejorar su sabor, si le añades hielo en una coctelera. Agítalo, para la mezcla quede perfecta y ningún licor pueda ser más fuerte que otro.

Sírvelos en copas especiales para cada licor, si eres más sencillo/a y descomplicado/a las copas de cóctel son perfectas.

No olvides que el sabor no lo es todo, agrégale una cereza verde o roja en el filo de la copa, si los licores no son fuertes de composición o de grados de alcohol.

Para los más potentes, te aconsejamos que coloques azúcar blanca alrededor de la copa, para que el dulce, pueda neutralizar el sabor del trago.

