Así puedes saber cuando una persona está 'en línea' en WhatsApp sin tener que abrir la aplicación

En más de una ocasión, queremos saber si cierta persona está conectada en WhatsApp pero no queremos entrar a la aplicación para que no sepan que estamos 'en línea', sí, se que suena complicado pero tu me entiendes.

Ahora es posible saber cuando esa cierta persona está 'en línea' sin tener que abrir WhatsApp, todo gracias a una milagrosa aplicación.

WhatzSeen es una aplicación para Android con la capacidad de notificarte cada vez que un determinado usuario está conectado al servicio. La app te permite saber la hora exacta que cada contacto se conecta y además puedes modificarla para recibir una notificación cuando lo haga.

Como esta aplicación no está disponible en la Play Store, debes permitir la instalación de apps de medios desconocidos en tu teléfono. Una vez hecho eso, descarga el APK de WhatzSeen desde tu navegador.

Nada más abrir la aplicación por primera vez, te pedirá que introduzcas el nombre del contacto del que quieres recibir notificaciones cada vez que se conecte. Una vez introducido, WhatzSeense empezará la monitorización y siempre que esa persona se conecte o desconecte te enviará una notificación.

De esta sencilla manera podrás realizar ese trabajo de espionaje sin tener que aparecer 'en línea'.

