Netflix está probando una nueva modalidad con la que te seguirá a todas partes que vayas

Netflix está rastreando la actividad física de algunos usuarios, pero no se está moviendo exactamente al territorio de las aplicaciones de ejercicios.

Los detalles de la prueba surgieron por primera vez cuando un investigador de seguridad dijo que la aplicación de Netflix en su dispositivo Android solicitó acceso a sus datos de actividad física.

Puede parecer extraño en la superficie que a Netflix le gustaría saber cuando te mueves, pero hay un razonamiento sólido detrás de todo esto.

"Estamos continuamente probando formas de brindarles a nuestros miembros una mejor experiencia", dijo Netflix al portal The Next Web. "Esto fue parte de una prueba para ver cómo podemos mejorar la calidad de reproducción de video cuando un miembro está en movimiento. Solo algunas cuentas están en la prueba, y actualmente no tenemos planes para implementarlo".