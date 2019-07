Estos signos del zodiaco solo son capaces de tener relaciones disfuncionales

Para muchas personas, su relación ideal es aquella que incluye límites saludables, buena comunicación y habilidades sólidas de resolución de conflictos. Pero sin siquiera querer, algunos signos del zodiaco pueden buscar relaciones disfuncionales:

1. Leo

Algunas relaciones tienden a ser bastante estables, con muy pocas peleas y la capacidad de resolver las cosas la mayor parte del tiempo. Pero otras relaciones parecen estar casi siempre en territorio rocoso. Este podría ser el caso si eres un Leo. "Este signo generalmente lucha por mantenerse alejado del drama en sus relaciones", dice la astróloga Narayana Montufar. Y probablemente no seas el único dramático en la relación. Incluso si logras evitar explotarles de manera regular, probablemente atraigas personas que tenderán a lo dramático ellos mismos, dice ella.

2. Libra

Si eres un Libra, es posible que no seas el tipo de persona que encuentra fácil seguir siendo tu propia persona independiente en las relaciones románticas. En cambio, probablemente te cuesta acercarte demasiado a tu pareja. "Las relaciones codependientes [son] con las que Libra lucha más debido a su gran tendencia a proyectar sus problemas en su pareja y viceversa", dice Montufar. No solo eso, sino que es posible que no tenga una forma saludable de lidiar con esos problemas cuando surjan.

3. Escorpio

Como Escorpio, eres alguien que puede ser increíblemente amoroso con tu pareja, pero a veces puedes sentirte demasiado apegado. En cualquier relación sana, el equilibrio es importante para permanecer en un buen lugar, y si la pasión se intensifica en obsesión, eso puede ser un problema. "Aunque Escorpio es uno de los signos más leales, cuando se sienten infelices tienden a perderse en lugares muy oscuros", dice Montufar.

Regresa la Luna en Leo para jugar con las emociones La Luna en Leo será la verdadera y única encargada de irradiar energía a todos los signos del Zodiaco este 31 de julio

4. Piscis

Algunas parejas se sienten mejor cuando pasan mucho tiempo con sus respectivos amigos y familiares, y luego vuelven a pasar tiempo juntos. Para ellos, esto les ayuda a mantener relaciones saludables fuera de la asociación. Si eres un Piscis, es probable que tengas relaciones tumultuosas donde no has determinado límites claros sobre cómo pasar tu tiempo.

Te recomendamos en video