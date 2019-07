La carta del Tarot que revela tu obsesión con el matrimonio

View this post on Instagram

IV de Bastos 🔥🔥🔥🔥 Celebra las bendiciones en tu vida, por ejemplo, los logros que vas obteniendo en el camino a alcanzar tus sueños, lo que superas, lo que sanas… reconoce los avances en tu vida. Vive cada momento plenamente. Busca equilibrio entre el trabajo y el descanso, participa en eventos familiares o de la comunidad que te proporcionan alegría y sensación hogareña. Comparte, experimenta creativa y sexualmente (es una carta de mucha pasión)… ¡Disfruta! ¡Feliz Viernes! • • • #tarot #micartetarot #cabaretetarot #cabarete #rd #repúblicadominicana #cartadeldia #tarotdiario #cuatrodebastos