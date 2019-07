Esto es lo que hace que tus citas amorosas fracasen, según tu signo del zodiaco

Aries

Esperas chispas de inmediato. Si no sientes una química intensa durante tu primera conversación, renuncias a la relación.

Tauro

Eres demasiado quisquillosa. Cuando encuentras una pequeña cosa que no te gusta de una persona, la sacas de proporción.

Geminis

Te intimidas fácilmente Es mucho más difícil ser tu misma en persona que cuando enviabas mensajes de texto.

Cáncer

Te tomas las cosas demasiado en serio y piensas demasiado de lo que pasará. Si no crees que esta persona es material de matrimonio, no les das una oportunidad.

Leo

Eres muy exigente. No crees que nadie sea lo suficientemente bueno para ti.

Virgo

Tratas las citas como entrevistas. Abrumas a la otra persona y le quitas la diversión de la noche.

Libra

Piensas demasiado y analizas todo lo que han dicho hasta que te convenzas de que no son una buena combinación para ti.

Escorpio

Sostienes tus cartas cerca de tu pecho. Te encuentras sin interés, lo que hace que la otra persona pierda interés.

Sagitario

Aún vives en el pasado. Estás comparando a todos con tu ex, a quien todavía no has superado.

Capricornio

Te aterra el rechazo, así que saboteas la relación antes de que se vuelva demasiado seria.

Acuario

Construyes a la persona dentro de tu cabeza y cuando la ves en la vida real, la ilusión se rompe.

Piscis

Nunca haces el primer movimiento. Esperas que establezcan planes e inicien el primer beso en lugar de hacerte cargo.

