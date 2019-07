Estos signos del zodiaco necesitan aprender a amarse más para ser felices

Virgo

Los Virgos son críticos con los demás, pero son aún más de ellos mismos. Siempre se esfuerzan por arreglar las cosas que van mal, y para algunos esto puede significar tratar de encontrar lo malo primero. Mantienen un alto nivel que a menudo no es realista, por lo que cuando no logran esto, sienten que están fallando constantemente. Les gusta tener control sobre las cosas que les suceden y se culparán por cosas que están fuera de su control, a pesar de que reconocen lógicamente que no hay nada que puedan haber hecho.

¿Cómo cambiar? Si eres un Virgo, debes entender que no puedes controlar todo y aprender que siempre hay algo positivo, aún en los peores momentos. Si conoces a un Virgo, anímalo cuando logre un objetivo, no de manera cursi, pero hazle saber que han hecho algo bien. Cuando comiencen a divagar sobre lo mal que están las cosas, déjalo que se exprese pero no dejes de recordarle que todo mejorará.

Deja de ser tan dura contigo misma y practica el amor propio Mereces darte un poco de amor propio

Capricornio

A los Capricornio les gusta tener control sobre todo lo que los rodea. Son muy diligentes y trabajadores, pero a menudo se superan sus límites. Por lo general, alinean la autoestima con el éxito en todas las áreas de la vida, por lo que incluso si un área no parece estar tan bien, les cuesta pensar bien de sí mismos. Invierten su valor en sus logros y se mantienen a un nivel muy alto. También tienden a apoyarse en el lado más pesimista para evitar decepciones, aunque esto a menudo conduce a una visión negativa de sí mismos y de las cosas buenas que les suceden.

¿Cómo cambiar?: Aprende a que no tienes el control de todo y que aún así, las cosas pueden salir bien. Pedir ayuda no es malo. Si tienes un Capricornio en tu vida, hazle saber las cosas que te gustan de ellos. Aliéntalos a tomar descansos de vez en cuando, y que no sean débiles por hacerlo.

Escorpio

Los Escorpio tienden a tener problemas de confianza. Si bien suelen afirmar que solo pueden depender de sí mismos y exudar mucha confianza, su falta de confianza en los demás refleja una falta de confianza en sí mismos. Responsabilizarán a las personas cuando hagan algo sombrío, pero en secreto se preguntarán si son la razón por la que realmente sucedió. Mantienen paredes para evitar que alguien los conozca, e incluso pueden creer la mentira de que nadie puede amarlos por lo que son.

¿Cómo cambiar? si tienes un Escorpio en tu vida, entonces la paciencia es enorme aquí. A un Escorpio le puede llevar mucho tiempo abrirse a cualquiera, e incluso entonces todavía están en guardia. A veces pueden atacarte, pero solo recuérdales que no los estás lastimando, pero que te preocupas profundamente y quieres estar allí para ellos, solo prepárate para estar allí. Anímalos cuando intenten ser vulnerables. Recuérdales lo grandes que crees que son..

No te sientas culpable por poner tu felicidad primero Aprende a practicar el amor propio sin sentirte culpable

