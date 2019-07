Madre se queja de que los adultos sin hijos no deberían visitar los parques Disney y se hace viral

No es ningún secreto que los Parques de Disney son disfrutados por personas de todas las edades. Si bien es muy común que los adultos viajen a Walt Disney World sin hijos, algunos padres piensan que es mejor que los adultos sin hijos se queden en casa.

Después de sus vacaciones, una madre enojada fue a las redes sociales para decir que todas las parejas sin hijos deberían ser expulsadas de Walt Disney World. Así es como reacciona la gente.

Un usuario de Twitter, @JenKatWrites, recientemente compartió una publicación en Facebook de una madre enojada que expresó su frustración contra los adultos que viajan a Walt Disney World sin hijos.

This is my new favorite wild mommy post. It’s me, the millennial slut who just goes to Disney World to make children cry pic.twitter.com/COokEiTdMm

— Bad Decision Fairy🌹🥖🌹 (@JenKatWrites) July 19, 2019