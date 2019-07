Esto pasará con tu signo cuando termine el caos de Mercurio retrogrado

Si sientes que estás lista para un cambio positivo, probablemente te estés preguntando cuándo es que Mercurio retrógrado de julio de 2019 terminará. Prepárate para contar los días porque este molesto tránsito astrológico no dura para siempre.

Es cierto, este retrógrado es famoso por hacer que te sientas nostálgica por el pasado, posiblemente incluso animándote a volver a conectarte con amantes y amigos perdidos hace mucho tiempo. También tiende a alterar tus planes de viaje y causar mucha confusión cuando intentas comunicarse con los demás. Sin embargo, si trabajas con la energía de Mercurio retrógrado en lugar de contra él, encontrará que este tránsito es excelente para la introspección, la reflexión y la sensación de cierre. Mercury retrograde te recuerda que aún quedan cabos sueltos de tu pasado, y este tránsito es una oportunidad para regresar y atarlos de una vez por todas.

Aunque muchos hacen ver a Mercurio retrógrado como el fin del mundo, en realidad no lo es. Sin embargo, sí puede provocar inconvenientes molestos, por lo que debes saber cómo Mercurio retrógrado aún te está afectando y cuándo terminará.

Mercurio estacionó retrógrado el 7 de julio en el signo de Leo. Para el 31 de julio, se estacionará directamente en el signo de Cáncer. Sin embargo, has estado sintiendo los efectos incluso antes de estas fechas y también los sentirás después.

Esto se debe a que la fase previa a la sombra comenzó el 20 de junio y la fase posterior a la sombra finaliza el 15 de agosto. Durante la fase previa a la sombra, vislumbró los problemas que serían el tema principal de su Mercury Experiencia retrógrada. En la fase posterior a la sombra, finalmente comenzarás a ver cómo una conclusión toma forma.

Mientras Mercurio retrógrado tuvo lugar en Leo extravagante, romántico y confiado, los temas relacionados con su ego tomaron el centro del escenario. Te animaron a volver a examinar cómo te expresas y cómo honras tu fuerza. Si has estado reprimiendo tus talentos o negándote a priorizarte, este período de retrógrado puede haber sido difícil. Para cuando Mercury Retrograde volvió a ingresar al Cáncer sensible, intuitivo y defensivo el 19 de julio, comenzó a pedirle que considere la forma en que trata sus sentimientos. Si no te has sentido lo suficientemente seguro como para bajar la guardia y liberar tus emociones, este tránsito te lo recordará. Incluso podría hacer que te sientas más nostálgico de lo que sentías cuando Mercurio retrógrado estaba en Leo porque Cáncer no puede dejar de aferrarse al pasado.

Nadie es perfecto, y si terminas cometiendo algunos errores durante Mercurio retrógrado, todo es parte de la experiencia de aprendizaje. Mercurio retrógrado ocurre porque todavía hay cosas en tu pasado de las que debes aprender. Entonces, dedica tiempo a analizar lo que sale mal durante Mercurio retrógrado. ¿Estás regresando con tu ex solo para que tus sentimientos siguen latentes? ¿La desorganización está causando muchos retrasos y errores de comunicación? Lo que pasa, pasa. Lo harás mejor la próxima vez.

