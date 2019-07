El iPhone 6 ya no recibirá actualización del sistema operativo ¿seguirá funcionando?

Se espera que Apple lance una gran actualización de su sistema operativo en septiembre, pero algunos usuarios de iPhone no podrán aprovechar las nuevas características de iOS 13. En particular, el iPhone 6, junto con varios otros modelos de iPhone más antiguos, no será compatible con el nuevo sistema operativo, según Apple.

Este anuncio ha dejado a muchos usuarios preguntándose si su iPhone 6 funcionará después del lanzamiento de iOS 13. Como resultado, parece que los usuarios de iPhone 6 tendrán que sopesar los pros y los contras de continuar operando sus dispositivos después de que se realice la última actualización.

Según Apple, iOS 13 tiene una serie de nuevas herramientas y actualizaciones que "le darán a tu iPhone un aspecto completamente nuevo. Y lo llevarán a un nivel completamente nuevo". Algunas de estas características incluyen la opción Modo oscuro para proporcionar un esquema de diseño diferente y permitir una lectura más fácil, una aplicación de mapas completamente nueva, toneladas de actualizaciones de fotos y cámaras, y varias mejoras de privacidad y seguridad, entre otras.

Si bien puedes seguir usando su iPhone 6 después de lanzar iOS 13, hay varios factores que debe considerar al determinar si deseas seguir usándolo y durante cuánto tiempo.

Como describió Orchard, una compañía canadiense dedicada a hacer que los teléfonos inteligentes sean asequibles para más personas, los usuarios de iPhone 6 no podrán acceder a nuevas funciones de privacidad, y posiblemente a nuevas actualizaciones de seguridad, que estarán disponibles con iOS 13.

Esto podría hacer que el iPhone 6 sea "más vulnerables [a los problemas de seguridad] que otros teléfonos", señaló la compañía. Jefferson Graham, un columnista de tecnología de USA Today, estuvo de acuerdo, y señaló que los usuarios de iPhone 6 tendrán más probabilidades de experimentar "posibles violaciones de seguridad" si no tienen acceso a las actualizaciones del sistema operativo.

