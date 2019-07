Tienda de ropa regala barras dietéticas en sus envíos tallas plus y sus clientas enfurecen

Una estrategia de marketing hirió los sentimientos de las clientas de una marca de ropa, al incluir una barra dietética como regalo en sus envíos. El problema surgió cuando las compradoras de tallas plus se quejaron por recibir este producto que les recordó que deben perder peso.

Incluso algunas llegaron a quejarse por redes sociales. Afirman que la compañía pone en riesgo sus vidas al enviarle una barra que les ayudará a “seguir con su dieta baja en carbohidratos”. Cuando –según el portal Jezebel– investigadores han advertido que este tipo de dieta “aumentan los riesgos de cáncer, derrame cerebral y enfermedades cardíacas, especialmente entre las mujeres”.

Ofendidas

El minorista de ropa casual usó el envío de estas barras para sumarse a la campaña publicitaria de una reconocida marca de productos dietéticos. Son parte de la colección de aperitivos, que se comercializa específicamente para que la persona no se preocupe “por su cantidad de carbohidratos”.

La tormenta de críticas comenzó en Twitter, cuando una usuaria escribió: “Compré un traje de baño en línea y me enviaron un barra junto con él, gracias por recordarme que no tengo un cuerpo listo para la playa”. Otra tituteó sobre la promoción: “No me gusta que la gente me diga cómo vivir mi vida”.

En Instagram la reacción fue en aumento. La cuenta @mermaidqueenjude publicó un extenso comunicado donde asegura estar cansada de la cultura de la dieta y la fatofobia (fobia a la grasa corporal). “Estoy cansada de que la gente piense que esto está bien”, agregó.

Además advirtió que este gesto le habría hecho retroceder en su lucha contra un trastorno alimentario. “¿Cómo te atreves a poner en peligro a tus clientes así?”, sentenció.

Arrepentidos

Un vocero de la marca de ropa respondió a las críticas asegurando que “de vez en cuando, la tienda sorprende a nuestros clientes con productos de prueba gratuitos de terceros, en sus pedidos de comercio electrónico”.

Negó que solo fueran enviados para las tallas grandes: “Los artículos gratuitos en cuestión se incluyeron en todos los pedidos en línea, en todos los tamaños y categorías, por un tiempo limitado y desde entonces se han eliminado”.

Sin embargo, reconoció que “esto fue un descuido de nuestra parte y nos disculpamos sinceramente por cualquier ofensa que pueda haber causado a nuestros clientes, ya que no fue nuestra intención de ninguna manera”.

