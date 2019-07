Esto es lo que necesitas saber si vas a viajar a los Estados Unidos por primera vez

Viajar es el sueño de muchas personas y aunque a veces resulta complicado llevarlo a cabo, no es imposible. No importa el destino, lo importante es que estés preparada para ello y con ello nos referimos a saber todo sobre la documentación y planificación necesaria para poder entrar.

¿Estás pensando en viajar a los Estados Unidos pero no sabes ni por dónde empezar? Aquí te dejamos algunos consejos útiles para que optimices tu viaje y garantices la mejor experiencia.

Estados Unidos es la tercera nación más grande del mundo, compuesta por 50 estados. Se trata de uno de los territorios más diversos y cambiantes, lleno de contrastes y con gran variedad de culturas y lenguas gracias al flujo migratorio. Y aunque hay muchos punto interesantes que ver, es importante que tener en cuenta su restrictiva política de entrada y anticiparse para no tener problemas.

Requisitos de entrada

Existen ciertos requisitos que resultan indispensables para poder entrar al territorio como contar con una Visa de entrada, un vuelo de salida y comprobar que se tiene el presupuesto suficiente para costear el viaje.

Las restricciones dependen de tu nacionalidad y del motivo de tu viaje así que necesitarás una Visa (de turismo, de trabajo, de estudios) o el ESTA (Visa Waiver), un documento que te permite permanecer en Estados Unidos por 90 días. Tiene una validez de 2 años y debe tramitarse vía Internet. Algunos de los países que tienen acceso a esta Visa son Alemania, Australia, Corea del Sur, Finlandia, Francia, Noruegam Portugal, entre otros.

Hay dos tipos Visa B1 o B2. Deberás acudir a una entrevista presencial en la embajada estadounidense de tu país. Estas Visas tienen una vigencia de uno a 10 años.

Los vuelos (de salida y de entrada)

Si vas a viajar a los Estados Unidos por turismo, es indispensable que tengas un boleto que garantice tu salida del país, no importa si es a tu país de origen u otro destino fuera del territorio estadounidense. Si no cuentas con uno, podrías correr el riesgo de que te deporten.

Reserva el alojamiento

Para asegurar tu entrada a los Estados Unidos es importante que tengas una reservación de alojamiento. Cuanto más específico y organizado vean que tienes el viaje (aunque no sea así), mejor. Evita mencionar que vas a visitar a algún amigo o familiar ya que puede prestarse a interrogatorios que compliquen tu entrada o estancia. Al llegar a migración, deberás llenar un formulario con la dirección del lugar donde te quedarás, así que lleva la dirección anotada, no importa si te vas a quedar en otro tipo de alojamiento. Si no tienes alojamiento específico, puedes buscar lugares en alguna aplicación de viajes y anotarla.

Actitud y apariencia

Parece tonto pero debes cuidar mucho tu actitud y apariencia si piensas cruzar al territorio de Estados Unidos. Desde que solicitas tus documentos, la cita para sacarlos, el vuelo y hasta tu paso por aduana, debes verte y actuar impecable. Debes mostrar tranquilidad y seguridad. Es difícil relajarte frente a los agentes migratorios del aeropuerto pero debes respirar y demostrar que tienes todo en orden para vacacionar en su territorio. Si te ven con dudas pueden llegar a sospechar y preguntarte más de la cuenta. Por ello, es importante que vean que tienes un plan de viaje y cuáles son tus intenciones en su país que es vacacionar y pasar un tiempo divertido sin meterte en problemas.

