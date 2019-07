“¿Esto es un círculo?”: Una imagen en Internet revela tu verdadera tolerancia hacia la homosexualidad

Una imagen publicada por el portal The Guardian está causando furor entre los internautas, pues, la percepción que tengas sobres esta revela cuál es tu tolerancia hacia ciertos grupos sociales y tu afinidad a alguna idea política. Los usuarios de redes sociales debaten si se trata de un círculo o no.

¿Esto es un círculo?

The Guardian señala que si tu respuesta es: "Sí, claro, lo suficientemente cerca", entonces es probable que sea políticamente liberal y apoye firmemente la idea de la ayuda del gobierno para las personas sin hogar y desempleados. También es probable que aceptes a las personas de la comunidad LGTI y apoyes el matrimonio entre personas del mismo sexo, así como la legalización de la marihuana para uso recreativo.

Si dijo: "No, por supuesto que no", entonces es probable que sea políticamente conservador y apoye firmemente la idea de proteger los derechos de los dueños de negocios y de tener un ejército fuerte. Es probable que tengas una visión particularmente tenue de la inmigración ilegal, y te enfrentarás a un crimen de nivel relativamente bajo, como el uso de drogas y la prostitución.

Aunque esto suena como una especie de sátira, estos fueron, en términos generales, los hallazgos de un estudio reciente publicado en el Journal of Personality and Social Psychology. Las personas que toleran la desviación de la norma al juzgar un círculo (o un triángulo, un cuadrado, un rectángulo o una elipse) son tolerantes con los grupos desviados o marginados de la sociedad. De hecho, no solo son tolerantes con estos grupos, sino que también quieren ayudarlos activamente. Entonces, si te encuentras con alguien nuevo y no sabes cómo abordar el tema de su orientación política, simplemente muéstrale un "círculo".

