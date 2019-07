Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Síguelo en su Facebook.

Pide tu hora al: +56 99226 7881

Aries

Paje de Oros

De manera preventiva debieras preocuparte más de tu salud. Anticiparse a algo es mucho menos complejo que enfrentar un desequilibrio físico. Cuida tu alimentación, debes privilegiar comer sano y natural, realizar actividad física más allá de lo habitual, cuidar tus horas de sueño y descanso, y optar por métodos alternativos de sanación, si así lo requirieras.

Tauro

Paje de Espadas

Lo más recomendable en estos días será aceptar que se hace necesario, de pronto, cambiar nuestros esquemas de pensamientos obsoletos y arcaicos. Tal vez no de manera radical, pero sí con un sentido de apertura hacia lo nuevo. Sobre todo cuando se es capaz de distinguir entre lo que tiene valor y lo que no lo tiene. Es recomendable hasta por razones de tipo práctico o utilitario.

Géminis

Reina de Copas

Dale un pequeño recreo a tu intelecto e intenta sentir las cosas de estos días con el corazón. Y también considera, por un momento, los dictados de tu intuición. Una buena mezcla de todos estos recursos, a tu alcance, te permitirá ubicarte en el aquí y en el ahora con una conclusión más clara de la realidad.

Cáncer

Nueve de Bastos

Intenta no involucrarte en situaciones problemáticas que surjan en tu colectivo de trabajo y que ya, hace algún tiempo, estén perturbando el clima laboral. Máxime si el conflicto no te atañe directamente a ti. Si tu realidad profesional es de otra naturaleza no debes considerar esta advertencia. Lo tuyo andará bien.

Leo

Ocho de Oros

Tu creatividad, siempre vigente, nunca puesta en duda, te permitirá encontrar los medios para crear maneras de incrementar tus ingresos, si así fuese necesario. Esto puede ser por una situación circunstancial o, si así lo decides, convertirlo en algo permanente u ocasional. Lo fundamental será el conocimiento que puedas sumar a tu bagaje.

Virgo

La Templanza

La ponderación, siempre presente en tus actos, debiera ser la tónica de tu conducta y actitud frente a los hechos de esta semana. El término medio, en este caso, no significará falta de resolución si no cautela, que será en definitiva evitarte conflictos innecesarios o asumir roles impropios, dada tu naturaleza.

Libra

Diez de Espadas

De enfrentar situaciones adversas, casi al punto del colapso, nadie se salva. Ante ésto, lo importante siempre será evaluar la situación con objetividad y sangre fría y encontrar la solución, que puede tener un costo que será necesario asumir. Peor será quedarse inerte por falta de decisión o de coraje.

Escorpio

Siete de Oros

Si piensas objetivamente en que los esfuerzos desplegados por ti para superar situaciones complejas, en todo orden de cosas, dado que abarcan infinidad de temas, han sido los necesarios y no has escatimado sacrificios. La compensación a todo éso, sin duda, vendrá y deberás sentirte satisfecha.

Sagitario

Rey de Espadas

Se hace necesario perseverar en la actitud de terminar drásticamente con todo aquello que te daña, incomoda, o se haya convertido en tu “piedra en el zapato.” Es, en cierta forma, mantener una continuidad de propósitos que hoy se hace imprescindible y, cuanto antes lo hagas mucho mejor.

Capricornio

Rey de Bastos

Como de costumbre, serás capaz de salir adelante en todo lo que te fijes como meta de corto plazo en tu plano profesional o laboral. El plazo se refiere a un paso más de lo que pudiera ser una larga caminata. Mantén tu fe en ti y tu optimismo como un factor relevante.

Acuario

Cinco de Copas

Los momentos de pena o de congoja, de los cuales nadie está exento, son propicios para desentrañar los por qué y ver si hemos fallado en algo, para enmendar conductas, o sacar enseñanzas y no caer en similares situaciones, que siempre son indeseables pero inevitables porque al fin de cuentas no siempre las creamos nosotros.

Piscis

Tres de Bastos

Estás en un punto de inflexión en que se abre nuevas perspectivas en tu actividad laboral. Tu tarea será aceptar los desafíos, evaluar tus posibilidades y sopesar tu grado de voluntad o deseo de dar un paso más. Nada te obliga a darlo, solamente depende de ti, pero este es un buen momento.