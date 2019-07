Lo que dicen las cartas del Tarot Gitano en el amor para la tercera semana de julio

Aries deberá tener cuidado con terceros en su relación. Géminis tendrá los caminos abiertos en el amor, pero deberá tener firmeza y seguridad. A Virgo la estrella de la prosperidad amorosa lo acompañará.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Cartas de la semana: Dinero, La enfermedad, El juicio, Los tristes pensamientos

Nuevas ideas para recuperar a un ser amado. Llamadas importante que te dan esperanza. Cuidado con terceros en tu relación. Vences un obstáculo. Atiende mejor a tu pareja porque te podrías quedar sola.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Cartas de la semana: El militar, El océano, La casa, El buen hombre

Valora quien te quiere y quien ha decidido dejar todo para estar a tu lado. Deja los miedos y ten un poco más de fe en lo que haces. Activa la creatividad. Cuidado con personas falsas a tu lado. No confíes en todos.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Cartas de la semana: El hombre bueno y rico, Los pensamientos, La persona falsa, El trabajo

Caminos abiertos en el amor, ten firmeza y seguridad. Debes avanzar en tu vida. Buenas ideas que llega y la pones práctica. Busca una base para iniciar algo.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Cartas de la semana: Un regalo, El matrimonio, La esperanza, Buen final en el amor

El amor a tu lado, pero sientes una rutina que todo lo detiene. Aléjate de personas negativas y que hablan mucho porque podrían afectar tu relación.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Cartas de la semana: La persona principal masculina, El juez, Dinero, El niño pequeño

Muchas ideas en tu cabeza, ten calma, habla primero con tu pareja para que te apoye en cada una de las decisiones. La abundancia y prosperidad a tu lado. Tendrá mucha energía en la intimidad y tu pareja te lo agradecerá.

Virgo (23 de agosto – 23 de septiembre)

Cartas de la semana: Sala de estar, La gran fortuna, El encuentro, La muerte

La estrella de la prosperidad te acompaña, pero ten fe en tus metas. Sigue en el camino correcto de lo que quieres. Utiliza tu intuición. Haz un ritual de prosperidad. Aléjate de esas personas negativas.

Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Cartas de la semana: El viaje, Los honores, La buena mujer, El cambio

Amor: No permitas que otros te detengas. Hazte una limpieza espiritual de malas energías. La estrella te acompaña adelante no te detengas. Un nuevo amor llegará a tu puerta, así que no le tengas miedos a los sentimientos.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Cartas de la semana: La muerte, La buena mujer, La esperanza, Buen final en el amor

Si algo no funciona déjalo. Controla los malos pensamientos. No escuches comentarios de otros. Lo detenido avanza. Buenas energías en los próximos días. No sigas haciendo cosas sin saber que es y con qué fin.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)

Cartas de la semana: El océano, La casa, La muerte, El viaje

Controla tu mal carácter y mal humor porque eso desespera a tu pareja. Debes mejorar en lo queda de julio tu terquedad. Tómate unos días de vacaciones o de descanso., tu cuerpo lo necesita.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Cartas de la semana: La carta agradable, La enfermedad, El juicio, La joven rica

Alegrías y bendiciones en el amor, recibes lo que has dado. Querida debes dar los pasos con calma pensando las cosas o lo que pueda pasar. Recibes un consejo de alguien conocido. Activarás la energía sexual.

Acuario (20 de enero – 19 de febrero)

Cartas de la semana: Los tristes pensamientos, Dinero inesperado, La noticia triste

Ten paciencia en lo que haces o quieres. Nuevas oportunidades te dará la vida en el aspecto amoroso. Llegó el momento de vivir, disfrutar, de ser un poco más alocada para que veas que no todo tiene que ser pensando en el futuro.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

Cartas de la semana: La prisión, El robo, La persona principal femenina, Penas y disgustos

Deja los miedos y temores en el amor, así que adelante. Necesitas descansar. Buscas ayuda en tu ser amado para resolver los problemas. Ponte en positivo en lo que quieres. Te ponen una prueba en tu camino.

