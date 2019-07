Mujer de 22 años enfureció cuando confundieron a su esposo de 52 años con su padre

Para el amor no hay edad, afirman muchos, pero para la sociedad siempre ha sido tabú la diferencia de edad en las parejas, sobre todo cuando es demasiada la brecha de años.

Es el caso de la pareja formada por Chelsea Maynard de 22 años y su esposo Bruce, de 52, quien le lleva 30 años. Recientemente la mujer se quejó porque a menudo confunden a su esposo con su padre cuando salen a sitios públicos.

En restaurantes, por ejemplo, le han entregado a ella menús infantiles cuando sale a comer con su esposo porque creen que es hija de él, reseñó Daily Mail.

A pesar de todo, Chelsea asegura que están más felices que nunca y que la diferencia de edad no significa nada para ellos.

Las relaciones de pareja con diferencia de edad y sus problemas

“Hemos entrado en restaurantes antes y salimos directamente porque tan pronto como entramos, cada cabeza gira en nuestra dirección. Siempre me han dicho que es súper dulce que todavía saque a mi abuelo a comer”, confesó la mujer.

Bruce, quien se retiró del mercado de concesionarios de automóviles, conoció a Chelsea en un café, cuando le ofreció una recomendación del menú. Eso fue en 2017 y desde ese momento se volvieron inseparables.

“"No nos importa lo que piensen los demás: me siento la chica más afortunada del mundo por conocer a Bruce en una cafetería al azar”, explicó.

La pareja se casó ocho meses después del cumpleaños número 21 del Chelsea y espera demostrar a otros por qué las relaciones de diferencia de edad funcionan.

“Creo que los chicos de mi edad son inmaduros y con Bruce, fue fácil, los dos somos entusiastas de los autos y nos encantan los viajes y los animales”, explicó Chelsea.

“Han pasado dos años y no hemos discutido ni una sola vez; estamos sincronizados y nuestra comunicación no es nada como la que he experimentado antes”, enfatizó.

Añadió: “Mi familia es muy abierta y no tiene problemas con nosotros, pero son las personas en la calle o en nuestra ciudad quienes miran y hacen comentarios”.

