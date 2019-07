Horóscopo de Mhoni Vidente para esta semana

Aries

Semana de estar con todas las buenas energías a tu alrededor, pero tendrás unos días de muchas presiones en cuestiones de trabajo. Recibes un bono por tu buen desempeño, te recomiendo ahorrarlo. Estarás un poco estresado, trata de hacer ejercicio para liberar esas tensiones que arrastras. Tendrás un golpe de suerte con los números 08 y 23. Remodelas varios espacios de tu casa para que las energías fluyan fácilmente. Con tu pareja seguirás muy estable y hablarán de formalizar la relación; ten en cuenta que los Aries son personas a las que les gusta pasar tiempo en familia. Los solteros conocerán a un amor del signo de Libra o Capricornio que será muy compatible. El mensaje de tu ángel de la guarda es que no dejes de luchar por tus ideales y que no permitas que otras personas tomen tus decisiones.

Tauro

Atravesarás por algunas complicaciones en el ámbito laboral, por eso te recomiendo no alterarte por cualquier motivo y tratar de no meterte en situaciones ajenas. Los Tauro son muy impulsivos y siempre se ponen a la defensiva, así que en esta semana procura pensar dos veces lo que vayas hacer o decir. Te llega la propuesta de un nuevo proyecto laboral, si lo aceptas te irá muy bien. Te invitan a salir de viaje con tus amigos en estos días. Un amor del pasado te reclama por un malentendido, trata de solucionarlo en paz y ya olvidarte de esa persona que sólo te quita tiempo y energías. Tendrás un golpe de suerte con los números 21 y 30. Trata de usar prendas de color azul. El mensaje de tu ángel de la guarda es que no esperes nada de nadie y que salgas a buscar tu destino. Tendrás sorpresas en tu vida profesional.

Géminis

Te encuentras en medio de una etapa de prosperidad, así que no dudes al tomar decisiones importantes en tu vida. Sales de viaje o decides tomar unos días de vacaciones con la familia para relajarte. Tendrás un golpe de suerte el 25 de julio con los números 02 y 11. Trata de usar el color verde para atraer la abundancia a tu vida. Tu ángel de la guarda te manda a decir que ya no regreses con esa persona que sólo busca interés económico contigo y que el amor ya te llegará cuando menos lo esperes; trata de cerrar círculos del pasado y avanzar en tu vida. Es tiempo de madurar y empezar a pensar en construir un patrimonio para tu futuro. En estos días arreglas un asunto legal que saldrá a favor. Procura no meterte en problemas y alejarte de personas que no conoces demasiado o que te den malas vibras.

Cáncer

Inicia una etapa de mucha creatividad y de emprender nuevos proyectos que te dejarán buenos ingresos económicos. Trata de bloquear las energías negativas en el trabajo, no pongas tanta atención en lo que dicen. Debes mejorar la administración de tus recursos para estar preparado en caso de que las cosas se pongan difíciles. Procura seguir con tu buena rutina de ejercicio y alimentación sana. El mensaje de tu ángel de la guarda es que te encuentras en el momento adecuado para madurar y pensar en formar una familia. Tendrás un golpe de suerte el 24 de julio con tus números mágicos que son 06 y 33. Trata de usar más el color amarillo, que será de gran ayuda para tu buena fortuna. Si atraviesas por alguna situación legal, esta semana se resolverá todo a tu favor, sólo debes ser paciente.

Leo

Se percibe mucha suerte positiva para tu signo los siguientes días, especialmente porque estás cerca de tu cumpleaños y con este nuevo ciclo vienen sorpresas agradables y abundancia. Deja de envidiar la vida de los demás y mejor enfócate en tus propios logros. El mensaje de tu ángel de la guarda es que aprendas a perdonar a los que te hicieron daño para que tu corazón se llene otra vez de alegrías. Vendrá a tu vida una propuesta de trabajo muy importante. Te recomiendo salir de día de campo para que te llenes de energías positivas. Seguirás como un conquistador, recuerda que tu signo es fuego y atraes a varios amores al mismo tiempo, pero ya trata de madurar y tener una sola pareja. Aprovecha que estás por festejar tu cumpleaños para comprar ropa y cambiar de look, eso te ayudará a atraer la abundancia.

Virgo

Tendrás mucho trabajo o pendientes de última hora, recuerda que necesitas concentrarte en todo lo que realices para que después no tengas ninguna dificultad. Te busca un familiar para invitarte a un bautizo o cumpleaños. Vendes tu carro o decides cambiarlo. Gozarás de días de plenitud en tu vida amorosa y no tendrás ningún problema con tu pareja. Los que se encuentran solteros conocerán a un amor nuevo y apasionado del signo de Aries o Géminis. Tendrás un golpe de suerte con los números 05 y 19. El día 24 de julio será mágico para tu signo, así que trata de cerrar negocios o empezar la búsqueda de un trabajo nuevo. Piensas mucho en lo que no fue con una ex pareja, recuerda que sólo te quita energía, así que trata de dejar ir esos recuerdos y enfócate en tu vida actual para seguir avanzando.

Libra

Trata de poner en orden todos tus pendientes y no posponer las decisiones importantes. Solicitas un aumento de sueldo o un ascenso, recuerda que en el trabajo debes guardarte tus asuntos personales para que no te llenes de envidias o malos deseos. Un amor del signo de Tauro o Capricornio te rondará en estos días. Recibes un dinero extra o te pagan las comisiones de un trabajo anterior. Ya no pelees tanto con tus compañeros ni caigas en provocaciones, trata de que no te afecte lo que te digan. Cuídate de problemas de estómago o intestino, no dejes de acudir con tu médico. Tendrás un golpe de suerte el 25 de julio con los números 15 y 21. Ese día las energías positivas estarán más fuertes hacia a ti. El mensaje de tu ángel de la guarda es que no dudes que la felicidad estará en tu vida.

Escorpión

Enfrentarás algunas preocupaciones con tu vida personal y amorosa, trata de estar muy relajado para tomar las decisiones correctas y que no te arrepientas después. Recibes una oferta de trabajo que no esperabas, así que trata de analizarla y aceptarla. Cuídate de problemas de infección en la piel y recuerda que es tu punto débil, así que procura acudir con tu médico. Recibes un premio en la lotería con los números 00, 19 y 32, trata de jugarlos el 23 de julio, ese día será de suerte en todo lo que realices. Comienzas a planear tus próximas vacaciones, lo que te servirá para dejar de lado el estrés laboral. El mensaje de tu ángel guardián es que no seas tan rencoroso en tu vida amorosa y aprendas a perdonar. Recuerda cuidar muy bien a tus amistades, son las que te vuelven más fuerte cuando atraviesas por momentos duros.

Sagitario

Vienen días de mucho trabajo y con algunos problemas personales. Serán días de muchas energías cruzadas, así que trata de mantenerte atento a todas las situaciones y no caer en pleitos sin razón. Te invitan a salir de viaje con tus amigos en estos días. Recibes un dinero que no esperabas. En el amor te encontrarás indeciso entre dos personas con las que estuviste saliendo; trata de tomar una determinación, pues esta situación te roba mucha energía y alguien podría salir lastimado en sus sentimientos. Te viene un golpe de suerte con una nueva propuesta de trabajo el 25 de julio. Tus números mágicos son 07, 21 y 98. El mensaje de tu ángel guardián es que pienses un poco más en tu futuro, pues es momento de tener una relación estable y formar un patrimonio para poder ser feliz.

Capricornio

Conocerás a personas muy importantes en cuestiones profesionales, recuerda que esas relaciones te pueden servir en el futuro. Tramitas tu pasaporte para salir pronto de viaje al extranjero. Te llega un regalo sorpresa por parte de un amor nuevo. Tus números mágicos son 09 y 30, y tu color, el blanco. Ten mucha precaución con todo lo que firmas, lee muy bien las letras chiquitas y, si es posible, asesórate con algún profesional. Un amor del pasado te buscará para pedirte una nueva oportunidad, pero te recomiendo cerrar ese círculo. Cuida mucho a tu familia, considera que tú eres su pilar o la base de tu casa. Tu ángel guardián te dice que debes enfocarte en tus estudios o tus planes a futuro y que no te desanimes rápidamente si las cosas no salen como esperabas en el primer intento.

Acuario

A partir de este lunes tendrás muchas tensiones y discusiones en el trabajo, así que trata de mantenerte tranquilo y sólo dar tu opinión cuando te la soliciten. Recibes un dinero extra por cuestiones de lotería con los números 15, 60 y 99. Te recomiendo tener en orden tu pasaporte y tu visa, ya que en estos días te llegará un viaje sorpresa. Si tienes pensado iniciar un negocio propio éste es el momento, te irá de lo mejor, sólo debes enfocar todos tus esfuerzos. A los Acuario solteros les llegará un amor del signo de Escorpión o Libra. Cuídate de dolores de espalda o cuello, sigue con el ejercicio, te ayudará a sentirte mejor. Recuerda que este mes de julio es importante para saldar tus deudas económicas y tener un nuevo comienzo. El mensaje de tu ángel guardián es que debes madurar sentimentalmente y sentar cabeza.

Piscis

Llegan múltiples energías positivas a tu vida para empezar a crecer más profesionalmente y tener más oportunidades laborales. Cuídate de dolores de pierna o rodilla. Haces pagos de tus tarjetas de crédito, procura ya no usarlas tanto y mejor comienza a ahorrar. Te pones a dieta o inicias una rutina de ejercicio. Saldrás de viaje o compras boletos de avión para el mes de agosto. El mensaje de tu ángel de la guarda es que te llegará una sorpresa económica y que el amor sincero tocará tu puerta. Recuerda que tu signo es el más místico del Zodíaco y por eso no debes dudar de tus mensajes divinos. Tu mejor día será el 23 de julio, ya que te llegarán propuestas de negocios nuevos y un dinero extra por juegos de azar con tus números mágicos que son 04, 20 y 97. Para atraer la abundancia debes usar más el color amarillo.

Te recomendamos en video: