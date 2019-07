Así funcionará la siguiente característica de la aplicación de mensajería WhatsApp

La aplicación de mensajería instantánea de WhatsApp está trabajando actualmente en una nueva función para la plataforma.

Y se han publicado nuevos detalles sobre la función que llegará a la aplicación, según el portal especializado WABetaInfo.

Como se reveló anteriormente, WhatsApp tendrá anuncios próximamente. Sin embargo, según el sitio, no serán "invasivos".

Los anuncios funcionarán exactamente como lo hacen en Instagram, entre las actualizaciones de estado. No serán agresivos y puedes saltar rápidamente para ver el siguiente estado.

