¡Por fin! Érika Zaba revela el sexo de su primer bebé

No ha duda de que Érika Zaba se encuentra en su mejor momento ahora que está esperando a su primer bebé. Y es que tras varios años buscando formar una familia, finalmente "La Güera" lo hará posible junto a su esposo, el empresario Francisco Oliveros.

Para lograrlo, Zaba se sometió a un trataminento de fertilización, lo que la obligó a abandonar la gira 90s Pop Tour en la que estaba con sus compañeros de OV7 y otros grupos e los noventas. Finalmente en mayo, la cantante hizo oficial la notica de que se había logrado el embarazo.

Ahora, con cinco meses de embarazo, "La Güera" organizó una fiesta en la que se dio a conocer el sexo de su bebé.

Rodeada de amigos y familia, Érika reveló que está esperando un niño.

La fiesta contó con mesa de regalos, bocadillos y decoraciones alusivas al momento. Por supuesto también una mesa de apuestas para que los presentes votaran por el sexo que creían tendría el bebé.

Durante varias semanas, Érika se mantuvo muy cercana a sus seguidores, pidiendo consejos sobre cómo nombrarlo. Entre los nombres que surgieron, fueron Micaela, Emiliano, Antonela, Emilio, Lucio, Constanza, Lucas, Sebastián, Micaela y Bernarndo

Un embarazo a los 40 años no es imposible pero sí agotador. También existen mayores riesgos que cuando se es más joven, aunque esto no significa que no se pueda dar con éxito.

¿La ventaja? Mayor estabilidad emocional y financiera. ¿La desventaja? El cuerpo. Tener un hijo a partir de los 40 representa un impacto para el cuerpo a nivel físico.

"Mi bebé tiene que entender que estoy preparada para recibirlo. Yo siento que la vez pasada cuando no dejé de trabajar… estaba preocupada porque no iba a cerrar el vestuario, con las hormonas iba a estar más hinchada, me puse más a dieta- Bueno todo a su tiempo. Yo quería mandarle una señal a mi cuerpo, a mi mente, al bebé de que esta vez iba a ser diferente. Esta vez estuve dispuesta a cambiar todo por ser mamá. Esta es solo una pausa", reveló la cantante en un video.

