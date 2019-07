Tarot de julio: esta carta te dice que debes pedir ayuda para seguir adelante

View this post on Instagram

VIERNES Ante todo, espero que para Uds esta semana haya sido tan significativa como para mi, ojalá que lo que me tocó transmitir haya movido fibras que les sirvan como herramientas para pensar, cuestionar, sentir y re-evaluar cada uno de esos lugares dónde algo se movió. Cada día me tomo el rato para elegir conscientemente la carta que nos deje una enseñanza y también amalgamar, aunque sea breve y general, este menjunje de palabras que da vueltas en mi; hoy volvió a salir este hermoso 3 de Copas para reafirmar su energía. La carta es la misma, probablemente el significado no, hoy es un nuevo día y nosotros tampoco somos los mismos que ayer. Les hable de reciprocidad y azarosa o no, fue la lección más importante de mi día, salí de mi zona más cómoda, me permití el espacio para el encuentro, elegí afrontar miedos, fantasmas y dudas, me deje cuidar, amar, acariciar y tomé con los brazos vacíos y bien abiertos lo que el universo me esta dando y les juro que fue y es un montón. Disfruten de este viernes, valoren cada una de las pequeñas cosas que construyen su día, las miradas, los abrazos, las palabras, los momentos de emoción, la naturaleza, sus seres queridos, la magia que ocurre a cada momento, lo que sienten, lo seguro y lo incierto. Cada segundo es una chance para volver a comenzar, para evolucionar, para cambiar el foco y volverlo hacia nosotros, no desde el ego sino mas bien para encontrarnos, reconocernos y lo más más importante, comenzar a ser fieles y leales a nuestra esencia que grita desde adentro queriéndose manifestar. Celebren y reafirmen esta energía tan hermosa, gracias por tomarse algunos minutos para leerme y dejar su huella, por ser receptivos y sensibles, desde acá yo les deseo el más maravilloso de los días, tengo la fe y la certeza de que así va a ser, NOS MECEREMOS BELLOS MILAGROS Y OCURRIRAN. Ninfa💫