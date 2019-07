La temporada de Leo será la mejor para estos 3 signos del zodiaco

Pronto terminará la temporada de Cáncer y le daremos la bienvenida a la temporada de Leo que será especialmente beneficiosa para tres signos del zodiaco.

"La temporada de cáncer no fue menos que un reto, dados los eclipses consecutivos, por no mencionar la catarsis emocional que experimentamos individual y colectiva mente. Pero en adelante, Leo está gobernado por el sol y sus majestuosos rayos son un símbolo de tu niño interior" explicó Valerie Mesa al portal Elite Daily.

"La temporada Leo se trata de ser completamente auténticos, sin miedo y sin pedir disculpas" agregó.

Signos que brillarán en la temporada de Leo

Aries

¿Puedes ver la luz, Aries? Lo peor ya ha pasado oficialmente, y lo lograste.

"Con el sol brillando a través de la cuarta casa de tu hogar, familia y fundación emocional durante la temporada de Cáncer, probablemente te sentiste abrumada por las sensaciones, y quizás incluso por la agitación familiar … pero eso fue entonces, y esto es ahora, Aries. Con el sol brillando a través de tu expresiva quinta casa de alegría, romance y creatividad esta temporada, estarás resplandeciente de orgullo y carisma. Los que estaban solteros también podrían iniciar una aventura amorosa durante este tiempo".

Leo

"Aparte del hecho de que es tu temporada de cumpleaños, esto es equivalente a un renacimiento cósmico. ¿Qué hay en tu lista de deseos este año? ¿De qué están hechos tus sueños? Con el sol en tu secreta casa 12 de clausura, karma y todas las cosas detrás de la escena el mes pasado, es posible que no hayas tenido más remedio que enfrentarte a tus demonios y dejar de lado lo que ya no te sirve. La temporada de cáncer no fue un paseo por el parque para ti, pero no hace falta decirlo. El sol ahora está brillando sobre tu primera casa del yo, y estás listo para tu gran debut. Así que brilla como el diamante que eres".

Sagitario

"¿Listo para tu próxima aventura, Sagitario? El sol está brillando oficialmente a través de tu novena casa de educación, viajes, educación superior y filosofía personal esta temporada, lo que significa que es hora de aventurarse en un territorio desconocido. La esencia de Cáncer te hizo mirar profundamente dentro de ti y transformarte emocionalmente de adentro hacia afuera. Entonces, si llevabas emociones tóxicas en el equipaje, la temporada de cáncer consistía en dejarlas ir de una vez por todas. La temporada Leo, por otro lado, es para celebrar tu verdad única y aprovechar el día".

