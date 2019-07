3 trucos para quitar las arrugas de tu ropa sin tener que planchar

Entre todas las tareas favoritas que podemos tener en nuestra vida, planchar nunca será una de ellas. Sentimos que nos desvanecemos al pensar en que tenemos que planchar las camisas o pantalones que vamos a usar en la semana y hasta se nos quitan las ganas de vestirnos.

Pero para aquellas que detestan planchar o no tienen tiempo para hacerlo, puedes aplicar varios trucos para tener tu ropa presentable y libre de arrugas.

Trucos para quitar las arrugas de tu ropa sin plancha

Usa la secadora de ropa dos veces

Para prendas como camisas y pantalones que están arrugados por todas partes, volver a ponerlos en la secadora puede borrar las arrugas. Este truco funciona mejor para la ropa de algodón, pero también puede funcionar para mezclas de algodón.

Coloca la prenda en la secadora, preferiblemente con una toalla húmeda, pero no empapada. Esto creará vapor y liberará las arrugas. Pon la secadora en un ajuste alto durante 5 a 10 minutos. Retira la ropa tan pronto como finalice el ciclo o se arrugará de nuevo, explicó el portal Real Simple. Luego, ponlo en una percha.

El secador de pelo también es útil

Los secadores de pelo pueden hacer milagros borrando las arrugas de la ropa, especialmente si viajas y no tienes muchas opciones a la mano. Coloca la prensa arrugada en una percha, luego humedece las áreas arrugadas con un poco de agua. Enciende el secador de pelo y concentra el calor en las secciones de la prenda que están más arrugadas. Solo asegúrate de no sostener la secadora demasiado cerca de tu ropa para no quemar la tela.

Spray removedor de arrugas casero

Combina una taza de agua y 1 cucharadita de suavizante líquido para telas. También puedes agregar 1 cucharadita de alcohol para ayudar a que el líquido se evapore más rápidamente. Agítalo todo en una botella de spray vacía y luego aplica sobre la zona arrugada.

