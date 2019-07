Así es como puedes liberarte de la negatividad según tu signo del zodiaco

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril)

La mejor manera de dejar de lado la amargura, Aries, es poner tu energía en emociones más significativas. La única forma de mantenerte cuerdo y evitar que pienses en todas las otras emociones oscuras que la amargura te provoca es encontrar salidas creativas para expresarte. Incluso si estás pensando en lo que te está amargando, definitivamente te ayuda golpear un saco de boxeo o aplastar una pelota anti estrés.

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo)

Una de las cosas que más odias es no ser tratado de manera justa, Tauro. Te gusta pensar que eres uno de los signos zodiacales más hermosos de todos, por lo que puedes sentirte muy amargado cuando las cosas no van a tu manera. Desafortunadamente, el mundo no gira según tú, por lo que es mejor concentrarse en cosas más importantes que quedar atrapado en su amargura. Suelta la amargura invirtiendo más de su tiempo y energía en las personas y las cosas que realmente le interesan, como sus familiares, amigos y amigos.

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio)

La mejor manera de dejar de lado la amargura es hablarlo. Incluso cuando es difícil, incluso cuando te pone de mal humor o quejumbroso, tienes todo el derecho a que tu voz sea escuchada. Muchas veces te dicen que te quedes tus emociones y pensamientos para ti mismo pero no tiene por qué ser así. Hablarlo te hará sentir mucho mejor.

CANCER (del 21 de junio al 22 de julio)

Las emociones negativas como la amargura pueden hacerte sentir de mal humor, cáncer, especialmente cuando es todo lo que puedes pensar. Sé que sé. Es difícil dejar de lado la amargura cuando es todo en lo que puedes enfocarte, pero eso no significa que sea imposible.

La mejor manera de dejar de lado la amargura y el resentimiento es perdonar a la otra persona. Todos cometemos errores, e incluso cuando sabemos que no podemos controlar a otras personas (aunque nos gustaría hacerlo), aprender a perder el control y perdonar a alguien por sus errores ayuda.

Sabes que nadie es perfecto, y cuando perdonas a alguien por lo que te hizo sentir, es como una pizarra limpia en tu conciencia. Además, te sentirás bien siendo la persona más grande.

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto)

Nunca quieres que te olviden o te dejen de lado, Leo, pero también te refieres a seguir adelante en la vida. Una cosa que siempre te retendrá del éxito y la grandeza es la amargura. Siempre que te sientas estancado o perdido en la vida, tómate un segundo para preguntarte si vale la pena concentrarte en eso. La próxima vez que te sientas colgado de la amargura, intenta la misma táctica. Evalúa lo que está sintiendo y pregúntese si la energía y el tiempo que dedica a estos sentimientos todavía lo valen todo. Si es así, averigua cómo expresarte mejor. Si no lo es, déjalo ir y sigue adelante.

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Una de las cosas más difíciles que siguen al aceptar la amargura es aprender a perdonarte a ti mismo, Virgo. Puedes pasar todo el tiempo perdonando a los demás y aprendiendo cómo pasar de cómo te hacen sentir, pero es posible que aún sientas cierto resentimiento dentro de ti. Aprender a mostrarse compasivo es una excelente manera de liberar la amargura a la que se aferra.

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Siempre estás luchando por mantener la paz en la vida, Libra. De hecho, harás todo lo posible para asegurarte de que todos en tu vida sean felices, incluso si eso significa sacrificar tu propia felicidad. Pero el que otros o te pongan primero puede puede amargarte. Cuando te sientas especialmente amargado, recurre a tu sistema de apoyo en busca de ayuda y un impulso hacia una mejor mentalidad.

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Como Escorpio, puedes ser muy intenso y profundo. Cuando se trata de emociones, no solo de amargura, las sientes con todo tu ser. Es por eso que, cuando se trata de dejar de lado las emociones negativas que sientes, puede ser más difícil seguir adelante que otros signos del zodiaco. La mejor manera de dejar de lado la amargura es encontrar una zona sin prejuicios y enfrentar sus temores.

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Si bien puedes ser una persona increíblemente honesta cuando se trata de sus amigos y familiares, no siempre eres lo más honesto cuando se trata de ti mismo. Te cuesta trabajo soltar la amargura porque te gusta culpar de lo que sientes a los demás, no a ti mismo. Para dejar de lado la amargura, necesitas tomar al menos alguna responsabilidad de la emoción. No te dejes engañar por todas las personas. Sé honesto con el lugar en el que terminaste, lo que llevó a toda esta amargura.

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero)

La amargura es una emoción poderosa y puede absorberte antes de que sepas lo que está pasando, Capricornio. Puede que se esté diciendo que ya lo superó todo, pero cuando se encuentre obsesionado con lo que lo hizo tan amargo en primer lugar, se dará cuenta de que no es tan fácil deshacerse de él. La mejor manera de dejar de lado la amargura es establecer metas diarias para que logres alejarte de la negatividad. Cuando quedamos atrapados en la amargura, puede ser fácil para todos nuestros objetivos alimentar esa amargura o tratar activamente de alejarnos de ella.

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero)

Quedarse atrapado en emociones negativas como la amargura puede realmente estrechar nuestra perspectiva en la vida, Acuario. Es posible que ni siquiera nos demos cuenta de que está sucediendo hasta que estamos demasiado profundos, pero si no tienes cuidado, la amargura puede acabar dominando toda tu vida. Como alguien que siempre está buscando nuevas experiencias en la vida e interesado en la innovación, su mejor apuesta para dejar de lado la amargura es verla desde una nueva perspectiva.

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Uno de los sentimientos más grandes que vienen con amargura es el arrepentimiento, Piscis. Cuando nos vemos atrapados en el sentimiento de amargura, a menudo nos lamentamos de nuestro pasado y nos preguntamos cómo sería nuestro futuro si hubiéramos hecho algo diferente para evitar la amargura que sentimos. Como alguien que pasa mucho tiempo en un mundo de fantasía donde el pasado y el futuro son brillantes, Piscis, puede ser difícil para ti ver las cosas de manera diferente, pero al menos puedes intentarlo.

Intenta vivir en el presente donde no hay arrepentimiento o juicio. Cuando te mantienes centrado, dejas de pensar en cosas que ya sucedieron o que aún no han sucedido. Vivir en el ahora borrará todas las emociones negativas que surgen al aferrarse al pasado, como amargura y arrepentimiento.

Te recomendamos en video