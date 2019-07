Estos signos del zodiaco tienden a ser una montaña rusa de emociones, así que no los juzgues

ARIES

Aries vive las emociones al máximo. Un minuto, están totalmente relajados y al siguiente, son un volcán en erupción, entre lágrimas, risas o lo que sea. Afortunadamente, superan estas tempestuosas tormentas tan rápido e inesperadamente como empezaron. Se podría decir que un Aries siente todo al mismo tiempo, lo que puede ser aterrador. Sin embargo, siguen siendo adorables. Si te topas con un Aries, ten en mente sus estados caprichosos.

GÉMINIS

Géminis tiene dos personalidades separadas y nunca se sabe cuál va a salir a flote. Una de esas personalidades es dulce, despreocupada y totalmente lista para mantener las cosas alegres. Por otro lado, son exagerados, mayormente dramáticos y descuidados sobre las consecuencias de sus grandes cambios de humor. Será mejor que te prepares, porque si estás saliendo con un Géminis, tendrás dos personas a la vez (lo cual puede hacer que las cosas sean muy espontáneas).

CÁNCER

Los Cáncer son conocidos como "bebés llorones" por una razón. Después de todo, están gobernados por la luna, y en astrología, la luna es de donde provienen todas tus emociones. Ya que están gobernados por la luna, están profundamente afectados por cada fase del ciclo lunar, lo que básicamente significa que su estado de ánimo cambia drásticamente, casi cada dos días, si no menos. Están enamorados, con dolor, o enojados más allá de lo que se puede creer simplemente, un Cáncer es tan caprichoso y sensible como la luna.

ESCORPIO

Estar de mal humor es como el estado de ser preferido de un Escorpión. Son intensos, oscuros y melancólicos. Podrían estar teniendo el mejor momento de su vida y aún logran encontrar algo para estar de mal humor. No es su culpa. Están gobernados por Plutón, que es el planeta de la oscuridad y la obsesión, y básicamente significa que no pueden dejar pasar las cosas fácilmente, incluidos sus malos estados de ánimo. Pero, no siempre están de mal humor. Cuando se sienten extasiados, montan esa ola hasta el final.

