Los problemas de pareja se resuelven en casa, el consejo de las cartas del Tarot Gitano

Tauro deberá ser más puntual cuando se compromete con alguien. Géminis: Usa tu intuición para saber si tu pareja te dice la verdad. Leo las cartas te advierten que los problemas se resuelven en la cama y dentro de la casa, no en espacios públicos.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Cartas de la semana: Los honores, La joven rica, La buena mujer, El cambio

Te sientes desilusionado en el amor. Convivencia con viejas amistades. Te alejas del pasado. Es un buen momento de reorganizar tu vida. Cuídate de cosas ocultas o personas tramposas.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Cartas de la semana: Un regalo, La noticia triste, El robo, Los tristes pensamientos

Tienes que ser puntual cuando te comprometes con alguien. No pongas tu palabra en juego. Enfrentas una competencia y no estás seguro. En el amor conseguirás lo que quieres.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Cartas de la semana: El matrimonio, La esperanza, Buen final en el amor, Dinero inesperado

Usa tu intuición para saber si tu pareja te dice la verdad. Cambios en la vida espiritual y en el plano amoroso. Alguien que te conoce hace tiempo te declara su amor.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Cartas de la semana: La persona principal masculina, El buen hombre, El juez

Necesita una limpieza espiritual para atraer el amor y las buenas energías. Alguien que aprecias mucho te busca para que le ayudes. Veras el sol después de la tormenta.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Cartas de la semana: La persona falsa, Dinero, Los pensamientos, La carta agradable

No dejes pasar las cosas a la mitad y menos las discusiones con tu pareja. Los problemas se resuelven en la cama y dentro de la casa, no en sitios públicos y frente a los demás.

Virgo (23 de agosto – 23 de septiembre)

Cartas de la semana: La persona femenina, Penas y disgustos, El hombre bueno y rico, El trabajo

El amor se activa y las energías sexuales. Debes integrarte a los que te rodean. Alguien que conoces te pedirá una segunda oportunidad, hazlo porque eso te traerá sanación y paz en tu alma.

Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Cartas de la semana: El militar, El océano, La casa, El largo camino, Sala de estar

Te muestras al mundo que mereces. Deja el rencor, el amor lo logra todo. No te involucres en problemas que no son tuyos. La inmadurez te lleva a cosas que no son.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Cartas de la semana: La gran fortuna, El encuentro, La muerte, La enfermedad

Te abrirás a nuevas experiencias. Llegó el momento de actuar y dejar de ser tan tímida. La palabra claves esta semana es “inteligencia”, acompañada de “tolerancia”.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)

Cartas de la semana: El juicio, La prisión, El niño pequeño, El viaje

Cuidado, un tercero tienes deseos de involucrarse en tu relación estable. Momentos de mucho cuidado, no dejes que las malas intenciones de esa persona arruinen lo que ya lograste.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Cartas de la semana: El buen hombre, La carta agradable, Penas y disgustos, El dinero

Tienes que abandonar a alguien y es lo mejor en este momento de tu vida. Ten calma en el amor, todo llega a su tiempo. No te enredes con personas comprometidas.

Acuario (20 de enero – 19 de febrero)

Cartas de la semana: La buena mujer, El matrimonio, Buen final en el amor, Dinero inesperado

Llegó el momento de estar sola. Toma este tiempo valioso para reflexionar y conseguir un nuevo norte. Indecisiones y problemas de comunicación, eso es lo que te afecta tanto en las relaciones.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

Cartas de la semana: El trabajo, El militar, La gran fortuna, El encuentro, La muerte

Intenta tu independencia amorosa, no siempre se necesita tener alguien al lado para poder brillar. Nunca aceptes un maltrato de la persona que supuestamente te dice: “Te amo”.

