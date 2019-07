FOTOS: peligroso lago tóxico en Siberia se convierte en el preferido por recién casados para sesiones fotográficas

View this post on Instagram

Água azul, cristalina e envenenada. A mais nova atração turística da Rússia é, na verdade, um lago tóxico! As autoridades estão preocupadas com o interesse que está atraindo pessoas ao local. Os visitantes dizem que a água fede, tem gosto de detergente e irrita a pele, mas enfrentam o perigo para garantir boas fotos para o Instagram. Você faria uma loucura dessas para garantir algumas curtidas? Veja o vídeo em g1.com.br/mundo (Foto: Reprodução/Instagram) #G1 #Rússia #Sibéria #MaldivasSiberianas #Novosibirsk