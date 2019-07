Horóscopo de Mhoni Vidente para esta semana

Aries

Tendrás toda la buena suerte de tu lado, por eso te recomiendo que si tienes la oportunidad de iniciar un negocio propio o buscar la forma de ganar dinero por honorarios, lo hagas. El martes tendrás muchas juntas en tu trabajo para cambios positivos en tu desempeño, sólo trata de no platicarlo para no detonar la envidia de los demás y así no sufrir obstáculos en tu futuro. Tendrás un golpe de suerte con los números 10 y 23; trata de usar prendas de color azul fuerte para atraer la abundancia. Un amor de Capricornio o Piscis volverá más fuerte a tu vida. Intenta estar en paz en tu vida amorosa y no pensar siempre que tu pareja te es infiel, recuerda que es tu pensamiento, no la realidad, así que disfruta del amor. No dejes que la flojera te gane y sigue con tu plan de estudios o maestría, recuerda que vale más el que sabe más.

Tauro

Semana con muchas posibilidades de éxito y una buena racha en lo económico, pero no debes dejar todo al azar ni caer en tentaciones que te desvíen de tus objetivos. Tu signo atravesará por una racha de buena suerte laboral, así que no la desaproveches. Recuerda que debes ser más ordenado con tu tiempo y terminar todo lo que tengas pendiente. Te busca un amor del pasado para volver, analízalo bien y si no te conviene no regreses únicamente porque no quieres estar solo. Se acercará a ti alguien del signo de Escorpión o Capricornio. Cuídate de problemas de riñón o intestino, sigue una dieta más saludable y no dejes el ejercicio. Ya no pelees con tu familia, recuerda que ellos quieren lo mejor para tu vida y siempre trata de escuchar un buen consejo. Tendrás un golpe de suerte con los números 00, 13 y 29.

Géminis

Tendrás dudas acerca de seguir o no en tu empleo actual, pero considera que tu signo es muy cambiante, así que analiza tu mejor opción y no te dejes llevar por las emociones. Cuidado con problemas de nervios o estrés, no dudes en tomar unos días de vacaciones para que te tranquilices. El miércoles tendrás una junta laboral para reacomodo de personal y te pagarán un bono económico. Cuidado con los problemas con tu ex pareja, trata de quedar en paz y no buscar una reconciliación. Arreglas tu casa o compras muebles para sentirte más cómodo. No platiques tanto tu vida privada, recuerda que no todos te quieren ver feliz y tu signo es el más perseguido por las envidias, así que mantén la discreción. Tendrás un golpe de suerte con los números 10 y 32. Usa prendas de color amarillo o plata para atraer la abundancia.

Cáncer

Vienen decisiones importantes para tu vida, recuerda que tu signo siempre quiere asegurar su futuro de todas las formas posibles y más en cuestiones amorosas. Recuerda que si sufres algún tropiezo en tu vida es para que aprendas a superarlo y no dejarte vencer tan fácil, ya que la virtud más grande de los Cáncer es ser persistentes. Te invitan a salir de viaje en estos días con tu pareja. Recibes dinero por un bono o un aumento de sueldo, trata de ahorrarlo. Semana de muchas reuniones o juntas de trabajo, así que intenta estar lo más positivo posible. Cuídate de problemas de infección estomacal, acude con tu médico. Eres el más cariñoso del Zodíaco y por eso siempre tienes una pareja. Tendrás un golpe de suerte con los números 09, 21 y 77. Procura usar más el color naranja para atraer la suerte en todo lo que hagas.

Leo

Semana para estar con muy buena actitud en todos los sentidos. Vendrá a ti una persona que hablará de formalizar una relación, recuerda que tu signo es muy controlador, por eso ya necesitas empezar a mediar esa forma de ser y no pensar de más en las situaciones complicadas. Preparas un nuevo proyecto. Recibes dinero extra por cuestiones de trabajo o la venta de un coche. Cuídate de dolores de espalda y cuello. Compras un boleto de avión para vacacionar unos días con tu familia. Tendrás un golpe de suerte con los números 29 y 30, trata de jugar los días martes. Te proponen un negocio, acéptalo; recuerda que a tu signo le gusta mucho el comercio y eso se le da fácilmente. Cuídate de los chismes, considera que tu felicidad es la envidia de los demás, por eso te recomiendo usar mucho perfume para cortar las envidias y el mal de ojo.

Virgo

Reflexionas sobre todo lo que estás viviendo, recuerda que tu signo es muy controlador de todas las situaciones y eso te pone en constante estrés por no poder lograrlo, así que trata de tranquilizarte y disfruta más de tus logros. Vienen días de juntas en tu trabajo para cambios de proyectos o actualización de sistemas, así que trata de poner la mayor atención posible. Cuídate de problemas de dolor de cuello o espalda, recuerda que es tu punto débil. Evita estar a la defensiva con tu pareja, si ya no sientes amor, es mejor darse un tiempo y vivir más tu espacio sentimental. Los solteros conocerán un amor nuevo de Géminis, Sagitario o Acuario. Tendrás un golpe de suerte con los números 03 y 44; usa mucho el color azul fuerte para atraer la buena fortuna. Te busca un ex jefe para ofrecerte trabajo.

Libra

Deberás tomar decisiones importantes en cuestiones personales, recuerda que tu signo atraviesa por una etapa de cambios sentimentales; es decir, es tiempo de decirle sí al amor verdadero y dejar atrás todo lo que hacía daño en tu vida. Será una semana de mucho trabajo con tus jefes para hacer cambios en la estructura de la empresa. Cuídate de problemas del riñón o hígado, trata de hacerte estudios o ir con tu médico. Tendrás un golpe de suerte y será con los números 04 y 88, combínalo con tu día de nacimiento. Cuídate del mal de ojo, te recomiendo ponerte un listón rojo en el tobillo derecho con tres nudos y dejarlo allí hasta que se caiga solo y usar mucho perfume. El mensaje de un ángel de la guarda es que tu fortaleza y conocimiento te harán crecer individualmente, así que no debes temer a los retos.

Escorpión

Tendrás algunos problemas de trabajo por un comentario o chismes, así que procura poner siempre en orden todo lo que sea tu desempeño laboral y no te dejes llevar por tu carácter tan explosivo, recuerda que el que se enoja pierde. Ten cautela con tus comentarios, trámites de pagos o impuestos en esta semana. Considera que el amor no se compra, se da, así que no busques que te quieran por lo que tienes. Cuídate de las infecciones de transmisión sexual o de piel. Recibes un premio por parte de la lotería con los números 0 y 66, recuerda usar mucho el color rojo para que la prosperidad reine en tu vida. No es momento de cambiarte de trabajo, recuerda que es mejor esperar hasta el mes de agosto que será tu mes en cuestiones laborales. El mensaje de tu ángel de guarda es que seas fiel contigo mismo y no pongas en riesgo tu forma de pensar por otras personas, considera escuchar tu voz interior.

Sagitario

Tendrás muchos proyectos atrasados de trabajo, así que trata de no desesperarte para que no tengas problemas con tus jefes, recuerda mantener la calma. Ponte a dieta, evita consumir frituras y dulces, que esto provoca que estés fuera de forma. Te compras ropa para cambiar de look. El miércoles 17 de julio te recomiendo sacar todo lo que no utilices de tu clóset para que renueves tu energía. Ese día, amigo de Sagitario, entrarás en una elevación espiritual y de más conciencia, lo que te ayudará a conseguir las metas que tanto deseas, por eso te recomiendo encender una vela blanca y pedir a los ángeles que te ayuden a crecer. Tendrás problemas con tu pareja si estás casado, por culpa de infidelidades o celos. Los solteros por fin deciden tener pareja formal. Tus números de la suerte son 06, 21 y 77.

Capricornio

Días de tener buena actitud para salir de los problemas personales y de trabajo. Recuerda que tu signo es muy rencoroso y eso te provoca dificultades en tu vida personal, por eso aprende a soltar lo que no fue y a ser mejor persona. Te proponen comprar una casa o carro por parte de una institución bancaria. Trata de no volver con tu pareja, recuerda que si ya te fue infiel, te lo volverá a hacer, es mejor cerrar ese círculo y comenzar de nuevo con personas más afines a ti. Tu signo estará cargado de buenas energías y más en cuestiones de trabajo, así que no desaproveches la oportunidad de crecer. Cuidado con las pérdidas sobre todo en la calle. Cuídate de los riñones o infecciones. Ya no pelees con tu padre, sólo quiere lo mejor para ti. Tus números de la suerte son 21, 30 y 87. Un amor de Piscis o Aries estará muy estable en tu vida.

Acuario

Semana de mucha renovación personal y tendrás la oportunidad de conocer personas muy importantes que te ofrecen emprender una empresa o un negocio, acéptalo. Cuidado con la cadera o rodilla, trata de no lastimarte al hacer ejercicio. Sabrás del nacimiento de un bebé. Cuida más tus pertenencias, no seas tan distraído, sobre todo, con tu celular. Tendrás juntas de última hora para unos cambios de puesto. Alguien del trabajo se enamora de ti, así que pon en claro todas las situaciones incómodas. Las energías más positivas y fuertes estarán alrededor de tu signo el 17 de julio y por eso te recomiendo hacer una oración y ponerte agua bendita en la frente para que esa energía dure más. Te busca alguien de Piscis o Libra que hablará de una relación. Tus números de la suerte son 06 y 55. Trata de vestirte de colores fuertes.

Piscis

Vienen muchos cambios en tu vida personal, por fin cierras ciclos de energías negativas y empiezas a evolucionar como persona y más el 17 de julio, que será de suerte para tu signo. Te recomiendo tomar mucha agua y darte baños de flores para que esa energía dure más. Recuerda que a veces los amigos no son la mejor opción para iniciar una empresa, mejor contrata gente profesional y así te evitarás problemas. Te busca un amor del pasado del signo Aries o Libra que quiere regresar contigo. Preparas un viaje para el mes de agosto y sales con tu pareja de vacaciones. Gozas un golpe de suerte con los números 08 y 44; trata de vestirte de blanco con verde para que tu energía se multiplique. Cuídate de problemas con abogados o migración si viajas al extranjero. Recuerda no dejar para después lo que puedes hacer hoy.