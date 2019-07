El secreto para dejar de sentirte sola según tu signo del zodiaco

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril)

Sentirte sola te vuelve loco. Cuando no tienes nada que hacer y nadie con quien pasar el rato, quedas atrapado en tus pensamientos, lo que solo empeora tu soledad. La mejor manera de salir de ahí es atendiendo tu lista de pendientes. Piensa que este es el momento que tanto habías buscado para limpiar tu apartamento o simplemente sentarte a comer tranquila. Mantenerte ocupado hará que te liberese de la ansiedad por estar solo.

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo)

Conéctate con alguien que haga feliz a tu corazón. Es tan simple y, sin embargo, siempre olvidamos que estar con las personas que amamos en realidad ayuda a la soledad. Prepara la cena para alguien que te importa: un amigo, un miembro de la familia, ¡incluso un vecino! Los actos bondadosos son formas subestimadas de demostrarle que te importa, al mismo tiempo que sales de tu crisis. Para cuando la comida y la conversación se hayan calmado, te sentirás un millón de veces mejor.

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio)

A veces, es mejor hacer un poco de cuidado personal cuando te sientes solo que sumergirte en el mundo caótico de las personas. Puede sonar raro, pero ahora mismo, necesitas estar solo para combatir tu soledad. Prepárate una taza de té, apaga tu teléfono y pónte cómodo con un buen libro.

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio)

Hay muchas cosas que pueden ayudarte a sentirte menos solo, pero lo que siempre ayuda es conectarte con tu familia. ¡Estas son las personas que han estado ahí desde el primer día para ti y si alguien sabe lo que más necesitas, son ellos. Ya sea en persona o por teléfono, tómate un tiempo para re conectar con ellos. Saber que alguien te ama, es una forma segura de hacer desaparecer tu soledad. A veces, solo necesitas un recordatorio de que las personas siempre están ahí para ti, ¿sabes?

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto)

A algunas personas les gusta estar solos y cuidar de sí mismos, pero te gusta estar cerca de las personas, Leo. Hay algo sobre las energías de otras personas que te dan vida. Y la mejor manera de deshacerte de tu soledad es rodearte de personas. ¿Cómo puedes hacer eso? ¡Conoce gente nueva, por supuesto! Los amigos y la familia siempre pueden hacer que te sientas mejor, pero si quieres probar algo diferente, toma clases de ejercicios o apúntate a un taller creativo. Despejarás tu cabeza y curarás tu soledad.

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Virgo, no se puede negar que estás trabajando muy duro. Siempre estás en movimiento y no es de extrañar que te sientas un poco solo. Seamos honestos: tu ocupada rutina puede aislarte y hacer que te sientas realmente solo, incluso sin que te des cuenta, hasta que tomas un descanso. Sumergirte demasiado en tu trabajo en realidad solo te hará sentir más solitario. Tomar un café, leer un libro y observar a la gente para darte un respiro te ayudará a reconectar con los demás. A veces, solo necesitas salir de tu cabeza por un tiempo para sentirte mejor, ¿sabes?

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Libra, eres alguien que cree firmemente en el auto cuidado. Hay algo acerca de volver a lo básico y escuchar lo que tu cuerpo y tu mente necesitan que tiene mucho sentido para ti. Entonces, si te sientes solo, tendría sentido hacer un poco de cuidado personal. Mereces consentirte. Toma un baño y hazte un facial. No necesitas gastar demasiado. Todo lo que necesitas es un bonito gesto para animarte.

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Siempre hay una cosa que puedes hacer que es una cura para todo lo que sientes, Escorpio. No eres ajeno a las emociones, pero no siempre sabes cómo expresarlas. Y si te sientes solo, puede que sea difícil para ti saber exactamente cómo solucionarlo. Esa cura de todo es la música. Escucha a tus artistas favoritos para animarte o incluso a los artistas que cantan sobre la soledad si quieres que alguien se relacione con lo que estás sintiendo. Incluso puedes hacer una lista de reproducción para un amigo o tocar las melodías y limpiar tu apartamento con ritmo, ¡todo funciona!

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, te has sentido solo antes. Por supuesto, lo has hecho, todo el mundo se siente solo a veces. Y siempre que te has sentido solo en el pasado, es muy probable que te rodees de amigos y te haga sentir un poco mejor, ¿verdad? A veces, los amigos no ayudan. De hecho, estar cerca de la gente a veces puede ser solitario en sí mismo. Entonces, quizás esta vez, intentes estar solo y ver si eso ayuda. Mira de cerca el nuevo programa del que todos han estado hablando en Twitter y permítete pasar un rato para ti.

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Para algunas personas, estar siempre en movimiento y tener un horario exigente puede aislarte. Pero para ti, Capricornio, es vigorizante. Te encanta tener cosas que hacer, gente que ver y lugares para ir. Entonces, cuando te sientes solo, es importante que hagas lo que te haga sentir bien. Es posible que desees salir de tu rutina normal, pero no disminuyas la velocidad. Comienza un nuevo proyecto (como el que has estado ahorrando para un día lluvioso) y realmente entra en él. Mantener tu mente ocupada es la mejor manera de curar esa soledad.

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, eres una criatura muy independiente. Pasas tanto tiempo solo, realmente amando tu tiempo de soledad, que cuando te sientes solo, es un tipo diferente de soledad. Es posible que no necesariamente te sientas solo por una persona, sino tal vez por un sentimiento o lugar. Si te sientes solo, haz algo creativo! Tienes tantas buenas ideas dentro de ti que un día en el que realmente no tienes ganas de hacer hasta que estás solo. Separa los suministros de manualidades, enséñate algo nuevo o inscríbete en una clase comunitaria.

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Cuando te sientes solo, Piscis, realmente necesitas concentrarte en ti mismo. No necesita rodearse de familiares y amigos o preocuparse por su mente (a menos que desee). En su lugar, debes volver a lo básico. ¿Que siempre te hace sentir mejor? La soledad puede quitarte mucho. Eres muy intuitivo y emocional, por lo que cuando no te sientes como tú mismo, puede ser agotador y agotador. Ponte cómodo en la cama con un buen movimiento y prepárate un delicioso bocadillo como brownies o galletas. Para ti, la comodidad es la clave.

