Horóscopo de Mhoni Vidente para este fin de semana

Aries

Debes ser más cuidadoso con tus documentos, nunca sabes cuándo los necesitarás por una urgencia, te recomiendo ponerlos en orden este fin de semana. Te invitan a realizar un viaje este mes. Un amor del signo de Capricornio o Libra te buscará para comenzar una relación formal. Ten cuidado con lo que comes, trata de mejorar tus hábitos alimenticios. Te llega la propuesta de un negocio los fines de semana. Tus números mágicos serán 09 y 23. Procura usar mucho perfume para cortar todo lo negativo. Mandas a arreglar tu casa o decides pintarla. Te llega la propuesta para trabajar en una empresa más importante. Los Aries son muy apasionados y siempre se relacionan con amores conflictivos, así que debes dejar de confundir la pasión y madurar para encontrar a la persona especial para ti.

Tauro

Atravesarás por muchos problemas en tu relación sentimental este fin de semana, recuerda que los Tauro son muy controladores y a la vez muy libres, por eso te recomiendo darte un tiempo a solas y así conocer más personas afines a tu vida amorosa. Recibes un dinero que no esperabas debido a un pago o deuda del pasado. Serán días de renovarte por completo en tu alimentación y empezar una dieta y hábitos más saludables. Compras unos boletos de avión para salir de vacaciones con tu familia, aprovecha para relajarte. Un amor nuevo te sorprende con un regalo que no esperabas. Tramitas tu seguro de automóvil. Ya no busques problemas con tus amigos, trata de no darle importancia a temas superficiales. Tus números de la suerte son 08, 19 y 23. Procura estar más en contacto con tu ángel de la guarda y pedirle todo lo que necesitas.

Géminis

Será un fin de semana de sacar adelante mucho trabajo y analizar emprender un negocio propio; no lo dudes, tu signo siempre ha sido bueno para la administración y te irá de lo mejor en lo que decidas hacer. Arreglas asuntos legales que saldrán a tu favor. Te invitan a salir de viaje en estos días, aprovecha para relajarte y conocer a personas que te llenen de buenas energías. Compras muebles para tu casa. Ya no pelees tanto con tu pareja, recuerda que tu signo es muy desconfiado y siempre siente celos, así que trata de controlar esa inseguridad si quieres que tu relación prospere. Un amigo del signo de Piscis o Aries te buscará para pedirte un favor. Festejas a un familiar durante este fin de semana. Recibes la propuesta de irte a vivir a otra cuidad, analiza muy bien antes de tomar la decisión.

Cáncer

Múltiples festejos te mantendrán ocupado, es momento de disfrutar plenamente la vida y de que te rodees de personas que te llenen de buena energía. Comienzas a recibir regalos de cumpleaños. Ten cuidado con los problemas en el trabajo, trata de no platicar de nadie y permanece al margen de los chismes. En el amor seguirás con la buena racha de conocer a personas muy afines contigo; tus signos más compatibles son Acuario, Piscis y Escorpión. Te inscribes a un curso de natación. Sales de viaje en estos días. Ten cuidado con el alcohol o vicios, trata de controlarlos para que después no tengas problemas por los excesos. Eres el más encantador de los signos del Zodiaco y eso hace que siempre tengas amigos a tu alrededor. Te piden un consejo y será un amiga que se divorcia. Tendrás un golpe de suerte con los números 03 y 14.

Leo

Recordarás mucho a un amor del pasado y pensarás en buscarlo para retomar la relación, pero recuerda que eso ya pasó y es mejor avanzar en tu vida para conseguir la paz interior. Te pones al corriente con tus deudas y empiezas a ahorrar para no volver a pasar apuros económicos. Tomas un curso de administración o ventas, eso te ayudará a abrirte más puertas en el ambiente laboral. Tramitas tu licencia para manejar. Ten cuidado con las pérdidas o robos, trata de tener precaución en las calles. Eres muy buena persona y servicial, por eso siempre te encuentras rodeado de muy buenas energías. Procura ayudar a tu padre en una situación de enfermedad, recuerda no alejarte mucho de tu familia. Realizas un viaje con tus amigos. El sábado tendrás suerte en el amor con alguien de un signo de fuego. Tus números mágicos serán 05 y 28.

Virgo

Fin de semana de mucho ánimo y de rodearte de buenas energías; por fin se empieza a alinear tu buena suerte y te llega una sorpresa económica. En el trabajo evita conflictos con tus compañeros, así como involucrarte en sus problemas para que no te sientas mal. Terminas con un amor que era muy problemático y eso permitirá que tu energía se fortalezca; debes mantenerte muy firme en no volver con esa persona porque te volverá a contaminar de sus malas vibras. Trata de pagar deudas y no seguir acumulándolas, recuerda que la mejor manera de que las personas sigan confiando en ti es cumpliendo con tu palabra. Te viene la sorpresa de un regalo que no esperabas. Tendrás un golpe de suerte el domingo y será con los números 07 y 88. Tu madre te buscará para invitarte a una comida familiar.

Libra

Te harán una atractiva propuesta de trabajo, sólo trata de no platicarlo para que no generes problemas de envidias. Tu signo atraviesa por una etapa de abundancia, aprovéchala. Fin de semana de encontrarte con esa persona que significa mucho para ti, así que trata de disfrutar al máximo estos momentos. Arreglas asuntos de tu coche. Sabrás de una noticia familiar que te causará preocupación, pero al final todo saldrá bien. Te invitan a salir de viaje y conocerás a personas muy interesantes que te darán lecciones de vida. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 05 y 31, combínalos con tu fecha de nacimiento para personalizar tu suerte. Tomas un curso de primeros auxilios. Realiza tus pagos de tarjeta de crédito para que no tengas problemas después, procura mejorar tu administración.

Escorpión

Estarás pensativo este fin de semana por algunas experiencias negativas por las que has pasado, recuerda que todo lo bueno y malo que te pasa siempre sirve como aprendizaje, así que no te deprimas. Deja de buscar el amor, llegará en el momento que menos lo esperes, sólo mantén la paciencia. Es momento de reinventarte y cambiar tu look. Trata de cumplir con todas tus asignaciones en el trabajo y quedar bien con tus jefes para que pronto te consideren en otro puesto mejor pagado. Controla más tu carácter y no seas tan controlador, recuerda que respetar el espacio personal es importante. Tendrás un golpe de suerte el día sábado y será con proyectos nuevos o cierres de contratos, por lo que te recomiendo vestirte de colores como el rojo o azul fuerte para atraer la abundancia. Tus números de la suerte son 12 y 30.

Sagitario

Viernes de asistir a juntas de trabajo para cambios de proyectos, tu labor es muy importante y por eso debes tratar de organizarte mejor. Este viernes recibes un dinero extra por vacaciones o comisiones de ventas. Tramitas un crédito personal para pagar tu casa o departamento. Procura no ser tan exigente contigo mismo y soñar más, recuerda que la vida es sólo una y te puedes arrepentir de no ser más aventurero. Cuida tu espalda o cuello, no te esfuerces de más haciendo ejercicio. Tendrás un golpe de suerte el día sábado con los números 20 y 31, trata de jugarlos en la lotería y usa ropa de colores claros para que se multipliquen tus oportunidades de ganar. Te invitan a pasar unos días en la playa, ve para estar más relajado y dejar a un lado todo el estrés que arrastras del trabajo.

Capricornio

Tendrás dificultades en cuestiones laborales o escolares, por eso te recomiendo mantener la calma y ser muy prudente con todo lo que comentes sobre los demás para evitarte problemas; ten en cuenta que tu signo se caracteriza por ser muy sincero, así que trata de no opinar si no te lo piden. Crecerás más en lo económico y podrás comprar un coche o casa con algún crédito, sólo analiza antes de decidir. Recuerda que lo más importante de tu signo es asegurar tu patrimonio. Obtienes dinero extra con los números 43 y 60 en la lotería, trata de agregarle tu fecha de nacimiento para personalizar tu suerte. Seguirás con tu buena racha en cuestiones amorosas. Si estás en pareja en este momento, no dudes en formalizar la relación. Los solteros conocen a alguien de Piscis o Virgo que será su pareja ideal.

Acuario

Atravesarás por algunas presiones en el trabajo, trata de tranquilizarte y poner en orden tus actividades para que todo te salga bien y cumplas con tus obligaciones. Este fin de semana visitarás a tus familiares. Aprovecha tu domingo para salir de día de campo con el objetivo de incrementar tu contacto con la naturaleza. Recibes dinero extra y pagas deudas del pasado, pero te recomiendo ahorrar para tu futuro. Te enteras de la enfermedad de una persona muy cercana a la que le brindarás tu apoyo moral. Eres muy carismático y siempre te rodea el amor. Este fin de semana llega a tu vida alguien del signo de Aries o Virgo que será muy compatible contigo en cuestiones amorosas. Una ex pareja te buscará para reclamarte algo, soluciónalo de la mejor manera. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 12 y 89.

Piscis

Cuídate de los chismes en tu ámbito laboral y ten discreción con tu vida personal, muchas veces las personas aprovechan lo que saben de ti para hacerte daño. Sales de viaje el fin de semana o visitas a tu familia. Te enfocas en ese negocio que tienes pensando para los fines de semana, pon todo tu empeño en ello y trata de ser más constante en tus proyectos de vida. Recibes un dinero extra o te pagan tus vacaciones. Te busca un amor del signo de Cáncer o Libra que será muy compatible, recuerda que debes estar más abierto a una nueva relación y que no te puedes aferrar a alguien del pasado. Tus números de la suerte son 18 y 23, juégalos en la lotería. Trata de hacerle caso a tu intuición, recuerda que los Piscis son el signo más místico del Zodíaco, pero no lo sabes aprovechar y dejas pasar las oportunidades.

