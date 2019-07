La espeluznante historia del Christian Grey real, tan atractivo como peligroso

View this post on Instagram

Colombo crime, stasera vi voglio parlare di martina levato e alexander boettcher, la cosiddetta coppia dell'acido. Questa coppia aggrediva per le vie di Milano , ma sopratutto gli ex di martina venivano aggrediti non so il perché boh…… ma questa è una cosa deplorevole😡😡……. #martinalevato #coppia #alexanderboettcher #milano #aggressione #coppiadellacido #stefanosavi #quartogrado #acidomuriatico #violence #ergastolo #tribunale #gianluiginuzzi