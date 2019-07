WhatsApp: Ahora podrás editar fotos rápidamente antes de enviarlas y sin salir del chat

WhatsApp siempre trae algo nuevo para refrescar sus servicios y hacer más cómodo su uso. Esto ha permitido que se mantenga como la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo.

La aplicación de Mark Zukenberg, durante los últimos días, la app realizó una modificación para versión beta Android e ¡OS de una nueva función para enviar las fotografías de la mejor manera, pues, ahora podrás editarla rápidamente justo antes de enviarla sin necesidad de salir del chat.

Según el portal Wabetainfo la nueva versión estará disponible para Android e ¡OS en las próximas actualizaciones.

🎨 WhatsApp is developing a Quick Edit Media Shortcut for iOS and Android!https://t.co/Uf2KcAi4M2

NOTE: The feature is not available yet and it will be enabled in future. This is NOT (!!!!!!) a "replace media" feature, read the article for information.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 10, 2019