"Lo volvería a hacer aunque muriera": Un tío entra a su casa en llamas para salvar a sus sobrinos

Un joven de 20 años rescató a sus tres sobrinos luego de que su casa se incendiara. El tío heroico regresó a su casa en llamas para salvar a la hija de ocho años de su hermana, luego de haber rescatado a sus dos sobrinos más pequeños de las llamas.

Byrd fue trasladado en avión al hospital, junto con sus sobrinos Mercedes y Junior de seis años. Los tres permanecen en el hospital siendo atendidos en la unidad de quemaduras de Harborview.

El joven dice que entraría de nuevo a una casa en llamas por sus sobrinos

El joven de 20 años ha sido aclamado como un héroe, pero Byrd dice que estaba haciendo lo que cualquier otro miembro de la familia haría.

"No puedo decir que soy un héroe", dijo. "Solo diría a mi sobrina y sobrinos que no los iba a dejar morir.

"Lo haría de nuevo", continuó. "Realmente lo haría. No me importa, realmente lo haría. Regresaría corriendo allí y lo haría de nuevo, incluso si me quemara peor o muriera".

La casa de la familia parece ser una pérdida total, con bomberos y oficiales de policía expresando su alivio por el hecho de que nadie murió, lo que da crédito a Byrd.

Los investigadores dicen que aún no están seguros de qué causó específicamente el incendio, pero dijeron que parecía haber comenzado en el segundo piso.

Amigos y vecinos se han reunido en torno a la familia, organizando colectas de comida, ropa y juguetes para ayudar a la familia, que parece haber perdido casi todo, excepto sus vidas.

