Los signos que tienen que soltar los dramas para dejar entrar la abundancia en el amor y el dinero

¿Te has preguntado por qué no ha llegado el amor a tu vida? ¿La abundancia? Aunque trabajes demasiado y lo intentes todo para surgir, nada valdrá demasiado la pena si no dejas ir el pasado, aquello que te ata a lo negativo y al drama. Algunos signos sí que están predispuestos a esas situaciones.

La astróloga Mía Pineda nos habla en su Instagram @mia_astral sobre aquellos signos que deben dejar ir el pasado para darle paso a las cosas nuevas y positivas.

Signos que deben soltar los dramas para darle paso a la abundancia

Capricornio

Primero que nada, si hoy no conoces al amor de tu vida, calma. Estas alineaciones son parte de los eclipses así que marcan una etapa, pero sí, estás en un período muy importante en tus relaciones y en cuanto a abrirte a nuevas personas.

La oposición del Sol a Saturno en tu signo señala resistencia de tu parte a soltar partes de ti (creencias, miedos, ex’s) que hacen difícil que esto se dé, así como puede mostrar la resistencia a dejar a alguien que no te hace bien o la tendencia a ser mamá o papá de tu pareja cuando no es tu lugar.

Pero el Sol en el Nodo Norte y en trino a Neptuno es la motivación a cambiar tu actitud y tu perspectiva en estos temas, que a la larga pueden ser el inicio de un cambio de patrón y la apertura real a una nueva etapa.

Cáncer

Hay mucha acción en Leo que es tu zona de valor propio, dinero y posesiones. Con Marte quieres resolver lo que tenga que ver con esos temas y con Mercurio retrógrado poniendo el freno de mano puedes sentir un “valgo, pero no”, “cobro, pero no”, “pongo límites, pero tengo dudas”, “debería invertir en esto que es bueno para mí, pero no me animo”.

Esta faena en Leo puede agotarte cuando en verdad sabes muy bien qué debes hacer, que si tú no respetas tu valor es muy difícil que una fachada de “fingirlo hasta lograrlo” te haga sentir seguridad o transmita el mensaje.

Reflexiona sobre esto, ya que sumado a las varias oposiciones entre el Sol en tu signo y Saturno, Nodo Sur y Plutón en Capricornio indican sensación de falta de valoración por parte de otro que consideras par, cuando en verdad la sensación nace de la proyección de tu estado interno.

Tauro

Quirón ha empezado a retrogradar en Aries, el signo que está a tus espaldas. Empieza a identificarlo como ese "feeling" de que tienes que defenderte, de que otros no te apoyarán o que alguien te "ha dejado" que manejes algo [email protected] en vez de asumir una nueva etapa de tu vida en la que: A) sí, tienes que aprender a apoyarte tú, y B) eso no quiere decir que estás [email protected], sino que sabes que aunque nadie tiene el deber de velar por tus necesidades, sí puedes comunicarlas y pedir ayuda cuando lo necesites.

El detalle está Tauro en que pienses que alguien debió hacer algo por ti, o que alguien dejó de hacer algo por ti y que eso debe ponerte a la defensiva. Estas posturas responden a una herida de la infancia, pero como adulto responsable es bueno que reflexiones sobre esas emociones.

Esto no se trata de que alguien quedó en entregarte un documento y no lo ha hecho y no te sientas [email protected] a pedírlselo. Esto se trata de que te molestes porque tu pareja te dice que vayas a un evento [email protected] esta vez, o que estés triste porque una amiga no te invitó a hacer algo con ella y que te lleves a pensar que es que te están abandonando, o que no eres importante y además que adivinen el por qué de tu molestia.

