VIDEO: Joven podría enfrentar 20 años de cárcel por lamer un helado en Walmart

Todo parecía parte de una “simple” diversión, pero la “broma” de una joven en Texas, Estados Unidos, podría costarle su libertad, pues, se atrevió a lamer un helado en Walmart y devolver el envase de dos litros al refrigerador, mientras un amigo la grababa con el celular.

Ahora, la mujer no identificada aún podría enfrentar una condena de hasta 20 años de cárcel por violar la las leyes que controlan la manipulación de alimentos.

El video en redes sociales se hizo viral y superó las 12 millones de reproducciones en Twitter.

What kinda psychopathic behavior is this?! pic.twitter.com/T8AIdGpmuS

— Optimus Primal (@BlindDensetsu) June 29, 2019