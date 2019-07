Signos que necesitan trabajar más duro en sus relaciones amorosas

Este mes, algunos signos del zodíaco deberían esforzarse más para tener una mejor relación amorosa.

Aries

Este mes, viven seguros de amor, pero no se sienten llenos ni siquiera con la gran implicación e intimidad. Esto se debe al desequilibrio entre las dos partes de la relación.

Las personas de Aries necesitan trabajar más duro para hacer las cosas bien al ser más empáticas y también identificar los puntos que su pareja considera importantes en una relación y que a menudo son descuidados.

Géminis

Julio trae renovación y oportunidades a los geminianos. Sin embargo, es hora de no dejar que el mundo influya tanto en su vida, un comportamiento que se desgasta y genera conflictos en la relación.

Este es el momento de esforzarse más para no dejarse llevar por los comentarios o actitudes de familiares y amigos que podrían interrumpir los lazos que tiene con su pareja. Prefiero dar prioridad y vivir al lado de quien te ama.

Libra

Libran necesita esforzarse para tener confianza en lo que dice el socio. Un problema de amor propio puede hacer que surjan algunas inseguridades, haciéndolo más negativo y haciendo que los problemas de la vida sean dos.

Abre los ojos para ver la verdad sin paranoia. Además de tener más paciencia y no caer en el egocentrismo. También recuerde ser emocionalmente responsable y no use palabras solo para llegar a donde quiere.

Capricornio

Aunque los próximos seis meses estimularán una reevaluación de sus relaciones amorosas, el comprometido Capricornio debe hacer un esfuerzo para ver los aspectos positivos de su pareja.

Este mes, necesitas vivir el amor con más entrega, permitiéndote enamorarte del otro todos los días. Esta tarea es especialmente difícil para usted, que busca mejorar constantemente y puede olvidarse de ver las cosas positivas que ya tienen.

