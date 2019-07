Secuestró a su novia embarazada y la obligó a tomar detergente líquido para que abortara

Un joven de 22 años contrató a dos allegadas para que le ayudaran a deshacerse de su hijo que venía en camino. Para ello secuestró a su novia, de 17 años, quien estaba embarazada y la obligó a tomar detergente. El insólito caso ocurrió en Londres.

Harief Pearson, de 22 años, junto a Kydie McKenna y otra adolescente de 16 años, retuvieron a la víctima la noche del 12 de diciembre de 2018 en la casa de Pearson, ubicada en Harlesden.

Temprano, la víctima llamó a Harief para decirle estaba embarazada y este le sugirió que abortara: “Sabes qué hacer, no estoy listo para tener un hijo”, dijo el sujeto a su novia, quien acudió esa noche para conversar personalmente.

Ese mismo día se enteró que Harief le era infiel y cuando trató de irse de su casa, no la dejaron salir. Según reseña la prensa inglesa, Kydie McKenna usó un pasamontañas, la tiró al suelo e intentó estrangularla.

Junto a la otra implicada, de 16 años, golpearon y patearon a la novia embarazada en el estómago, la espalda y el pecho. Y cuando ella pidió agua, la obligaron a tomar detergente líquido de ropa.

The court has heard that Harief Pearson googled how to get rid of an unborn baby https://t.co/Aj0B1b0YXC

— My West London (@mywestldn) July 5, 2019