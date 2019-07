El insólito caso de una joven que quedó parapléjica por ver tv con su novio hasta tarde

Quedarse viendo tele con tu novio hasta muy tarde puede resultar uno de los planes más divertidos, pero puede resultar muy peligroso.

Y es que Emily Overton, de solo 23 años tuvo este plan con su novio mientras veían las luchas en la WWE, pero todo terminó muy mal.

Cuando disfrutaban de las luchas, Emily de repente dejó de sentir sus piernas, y comenzó a gritar de la desesperación y el pánico.

De inmediato, su novio, Josh Reed Osbourne, llamó a emergencias para pedir ayuda, y trató de mantener la calma junto a su novia.

Los paramédicos llegaron rápido y la llevaron al hospital. Sin embargo, lo que descubrieron esa madrugada les cambió la vida.

Y es que los médicos descubrieron que Emily presentaba malformaciones arteriovenosas en la columna vertebral, y no había remedio, la joven quedaría en silla de ruedas para siempre.

“Mis piernas se entumecieron. Mi novio y yo somos realmente grandes fanáticos de la WWE, así que nos quedamos hasta tarde para verlo especialmente”, contó la joven al medio The Sun.

Y explicó que "fue alrededor de las 3:30 am cuando decidí irme a la cama. Tenía mis piernas en la silla frente a mí y se sentían un poco adormecidas. Fue cuando traté de levantarme que me di cuenta de que no podía moverlos en absoluto. Estallé en lágrimas, estaba histérica”.

Y destacó la ayuda y apoyo de su novio."Por suerte, mi novio se mantuvo muy tranquilo y me dijo que todo estaría bien ya que llamábamos a los servicios de emergencia".

Además, reveló que desde los 12 años sentía intensos dolores en las rodillas, pero nunca le prestó atención

