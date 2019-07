Los miedos más profundos de tu alma que revela el horóscopo esta semana

En un rincón secreto de nuestra alma llevamos guardados nuestros más profundos miedos. Esos que nos aterran, que alteran nuestro comportamiento y no sabemos cómo afrontar. El horóscopo revela qué te hace más propensa a sentir temor.

De la mano del astrólogo Ronald Granados te decimos qué le aterra a cada signo del zodiaco.

Aries

Como es un signo de fuego no puede vivir encerrado porque se apaga. Le aterra que lo encierren, que no pueda ganar y que no puedan llegar a la cima.

Tauro

Su mayor temor es no tener como sostener su plan de vida y con que vivir lo mejor posible.

Géminis

Como es tan conversador y siendo el signo de comunicación, le teme a no tener un público que lo escuche.

Cáncer

Para los nativos de Cáncer el hogar es su refugio, todos sus miedos apuntan hacia este aspecto. No consolidar una familia, no tener hijos y no tener un hogar cómodo y agradable les da terror.

Leo

Su magnetismo los define, así como su ego. Es por ello que los Leo temen pasar desapercibidos, que nadie lo vea, lo aplauda y le haga reverencias.

Virgo

Odian el desorden y perder su rutina es uno de sus mayores temores. Así como que interfieran en su armonía y que llegue el caos a sus vidas.

Libra

Le tiene terror a la soledad, pero sobre todo a no casarse o encontrar una pareja.

Escorpio

Sentir celos es una realidad que aterra a los nacidos bajo este signo, según el horóscopo.

Sagitario

Para los Sagitario estar perdidos en sus metas, no saber a dónde va su vida y cuál será su destino es motivo de desvelo.

Capricornio

Según Granados, “es un signo de tierra concreto y básico, su terror es perder la fe en sí mismo, porque él es la montaña y la fe mueve montañas”.

Acuario

Le teme al rechazo, a que su grupo de amigos, del trabajo o familia no lo acepte tal como es.

Piscis

El horóscopo tiene malas noticias para ellos, pues según el experto “todo le produce terror”. Afirma que “es el signo más hiperterrorífico del zodiaco, cualquier cosa lo puede asustar”.

