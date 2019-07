Horóscopo de Mhoni Vidente para esta semana

Aries

En el horóscopo del Tarot te salió la carta de El Emperador y significa que atraviesas por decisiones importantes en el ámbito laboral, así que debes tener en cuenta todas las posibilidades. La carta también prevé que tu signo viaje mucho para realizar cierres de contratos o salir de vacaciones con tu pareja . Evita platicar mucho tus planes para que no te llenes de malas energías. Será una semana de juntas de trabajo o cambios de puesto. Cuidado con problemas de garganta. En el amor decides tener una relación formal. Si estás soltero conocerás personas de Cáncer o Capricornio con quienes tendrás mucha compatibilidad. Gozarás de un golpe de suerte el 9 de julio con los números 03 y 27. Tu signo y la carta de El Emperador indican que te dan miedo las decisiones fuertes tales como casamiento o cambios de residencia.

Tauro

La carta de El Mago en el Tarot da cuenta de tu buena suerte en todo lo que quieras realizar, recuerda que tu signo junto con esta carta propician una explosión de buenas energías. Será una semana de mucho estrés laboral o de juntas con tus superiores. Mantén la calma en los momentos más difíciles y verás que saldrás triunfante ante cualquier situación que se te presente. Formalizas tu relación de pareja. Cuídate de problemas de espalda o trata de no cargar artículos pesados. Un amigo te pide prestado, evita hacerlo para que no te roben la suerte. Tendrás un golpe de suerte el 11 de julio con los números 28 y 31. Un amor te busca para pedirte perdón, son tiempos de quitarte rencores de tu corazón. El Mago también advierte que debes tener seguridad y confianza en ti mismo para que puedas lograr lo que tanto deseas.

Géminis

Esta semana deberás decidir si te quedas en tu trabajo o buscas otro mejor, recuerda que estás en el momento de crecer económicamente. En el horóscopo del Tarot te salió la carta de El Sol y significa que no debes rendirte. Atraviesas por problemas familiares y eso te restará estabilidad emocional. El Sol también implica que estás en el rumbo correcto de ser un triunfador así que no dudes en seguir estudiando. Piensas mucho en un amor del pasado, llámale y deja la situación en paz para que no cargues energías negativas ajenas. Cuida más tu dinero. La carta del El Sol recuerda que necesitas controlar tu temperamento para que después no te cause problemas personales. Tendrás un golpe de suerte el 10 de julio con los números 00 y 13. Usa mucho el color amarillo o naranja para que tu suerte se multiplique.

Cáncer

Llegó momento de que la ley divina esté presente en tu vida, tal como lo augura el Tarot con la carta de La Templanza. Junto con tu signo, la carta indica que debes tomar la decisión de cambiar tu actitud para bien y no tener miedo al qué dirán, en especial para emprender ese negocio que tienes en mente. Semana para realizar pagos atrasados. Es momento de buscar ese trabajo que tanto deseas. Evita ser drástico en tu vida amorosa, recuerda que tu pareja también tiene sentimientos y a veces tu signo lastima con palabras y acciones. Los solteros conocerán a un amor de Aries o Escorpión. Tu día de suerte será el 12 de julio con los números 05 y 44. Recuerda que el error en sí mismo no existe, sólo existe la experiencia. Es el momento de atraer personas más compatibles contigo. Te invitan a hacer un viaje en este mes de julio.

Leo

En el Tarot te salió La Rueda de la Fortuna y significa que esa racha negativa que pasaste en cuestiones económicas o malos trabajos quedará atrás. Esta carta junto a tu signo, que es de fuego, marca que es el momento de crecer en todo lo que tienes planeado, pero debes ser cauteloso con quién te relacionas en cuestiones de negocios. Recuerda que tu energía es muy fuerte y cada vez que piensas en positivo se realiza, así que selecciona bien con quiénes realizarás tus planes a futuro. Tendrás un golpe de suerte 11 de julio con los números 07 y 66. Te recomiendo ponerte agua bendita en la nuca y la frente, así como usar un accesorio de plata para que la suerte te sonría siempre. En el amor seguirás muy estable con tu pareja. Evita automedicarte. A los solteros les viene un amor de Capricornio o Aries que será muy compatible.

Virgo

Ya es tiempo de madurar en lo profesional y buscar tu camino al éxito. Con La Estrella, el Tarot te dice que tu astucia e intelecto supera a cualquiera, pero debes ponerlo en práctica y verás que dará resultado. La carta también indica que debes tener cuidado con las decisiones que tomes en cuestiones personales, por eso te recomienda que pienses dos veces antes de actuar. Tendrás una junta para hablar sobre tu desempeño laboral. Cuidado con problemas de migraña o estrés. Te busca un amor del pasado para volver o quedar en paz, trata de cerrar círculos y avanzar en tu vida. Tus números de la suerte son 08, 21 y 77. Usa más el color azul fuerte para atraer la buena fortuna. Este 09 de julio te recomiendo encender una veladora roja y pedir a tu ángel de la guarda que te conceda lo que tanto deseas.

Libra

En el horóscopo del Tarot te salió la carta de La Sacerdotisa y quiere decir que tendrás un proceso de reconciliación contigo y con los demás. La figura remite a la superación personal y te invita a quitarte culpas del pasado. Recuerda que tu signo tiene la tendencia a lastimar siempre a los demás sin darse cuenta y esta carta señala que es el momento de superarlo. Este 11 de julio enciende una vela y pide a tu ángel de la guarda todo lo que necesitas; verás que la suerte viene a ti. Evita enojarte en el trabajo y opta por la paciencia para poder terminar todo lo que tienes pendiente. Te busca un amor nuevo de Virgo o Aries. Los casados deben tener paciencia para que no lleguen a la separación. Cuidado con lo que comes, recuerda que tu tendencia es a engordar fácilmente, así que sigue una dieta saludable.

Escorpión

La carta de La Fuerza te recomienda cambiar de actitud hacia el futuro, recuerda que es el momento ideal para crecer en lo profesional. Esta pieza del Tarot indica que lograrás lo que deseas y que es tiempo de cambiarte de trabajo o poner un negocio. Junto a tu signo la carta te dice que la intuición está a un nivel muy fuerte y que podrás realizar cualquier ritual de la abundancia y te funcionará muy rápido, así que este 10 de julio te recomiendo encender una veladora blanca y darte baños de flores y verás que la abundancia te rodeará. Tus números de la suerte son 04 y 21. Te buscan para invitarte a salir de viaje. En cuestiones amorosas ya no seas tan dramático ni controlador y verás que todo irá de lo mejor. Te llega un regalo que no esperabas por parte de un amor nuevo. Cuidado con las pérdidas en la calle, trata de ser más cauteloso.

Sagitario

En el horóscopo del Tarot te salió la carta de La Emperatriz, lo que implica que debes confiar en tu inteligencia y libertad para tomar decisiones y ser exitoso en todo lo que realices. La combinación de tu signo con esta carta es la mancuerna perfecta para realizar todo y empezar una vida de triunfos, sólo no te confíes demasiado. Recuerda ser generoso con todo y más en lo económico para que las energías se regresen a tu vida. El 09 de julio enciende una veladora y pide a tu ángel de la guarda lo que tanto necesitas y verás que pronto se cumplirá. Cuídate de problemas de espalda o riñones, procura ir con tu médico o evita el consumo de pastillas de dieta, que sólo te causarán problemas de salud. Los que están en pareja traten de tener más comunicación y no descuidar el respeto cuando tengan una discusión.

Capricornio

Tendrás algunas dificultades en cuestiones de trabajo o escuela, por eso te recomiendo mantener la calma y ser muy prudente con todo lo que comentes sobre los demás. Ten en cuenta que tu signo se caracteriza por ser muy sincero, así que trata de no opinar si no te lo piden. Te tocó la carta de La Torre en el Tarot, lo que indica que crecerás más en lo económico y podrás comprar un coche o casa con algún crédito. Recuerda que lo más importante de tu signo es asegurar tu patrimonio. Recibes dinero extra con los números 43 y 60 en la lotería, trata de agregarle tu día de nacimiento para personalizar tu suerte. Seguirás con tu buena racha en cuestiones amorosas. Si estás en pareja en este momento, no dudes en formalizar la relación. Los solteros conocen a alguien de Piscis o Virgo que será su pareja ideal.

Acuario

El As de Oros te dice que estás en el momento ideal de cambiar de trabajo por uno mejor o empezar ese proyecto que traes en mente. El Tarot te indica que atraviesas por una etapa de abundancia en tu vida y crecimiento laboral. Un amor muy sincero querrá entrar en tu vida y es del signo Aries o Cáncer, así que trata de estar en toda la disposición de enamorarte. Los Acuario con pareja tendrán algunas dificultades por cuestiones de celos; procuren no complicar más su situación. Recibes un dinero extra por lotería con los números 02 y 11, trata de jugarlos el martes para que tu suerte se multiplique. No seas ostentoso y lleva tu vida de lo más sencillo. Ya no pelees tanto en el trabajo, recuerda que eres líder e inteligente y no por eso siempre debes tener la razón, así que trata de medir todas las situaciones que se presenten.

Piscis

Semana para analizar un cambio de trabajo o de lugar de residencia. Ya necesitas darle más fuerza a tus proyectos de vida y no esperar que sucedan por sí solos. Este 11 de julio toma las riendas de tu vida laboral y empieza a cosechar triunfos. Ya no estés preocupado por tu relación amorosa, recuerda que no es prudente forzar las relaciones, así que ten calma, que el amor siempre llega. Eres muy conquistador y siempre te encuentras rodeado de amores nuevos y eso hace que tu signo sea uno de los más codiciados en cuestiones de casamiento, pero siempre analiza con quién deseas formar un hogar para que después no te arrepientas. Tu carta del Tarot es La Luna e indica que es el momento de seguir con ese sueño de tener tu propio negocio y no dejar tus planes para después. Tus números de la suerte son 09, 10 y 23.