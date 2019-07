Consulta tu horóscopo del 7 de julio

Inicia el día como deber ser conociendo cuál es tu horóscopo 7 de julio para prepararte ante todo aquello que te deparan los astros.

Aries

Tu relación amorosa necesita recuperar la pasión perdida. Los apuros económicos desaparecen. Ese nuevo compromiso laboral te reportará beneficios. Naturaleza fuerte, pero aun así no bajes la guardia, dice tu horóscopo 7 de julio.

Tauro

Déjate cautivar por esa persona que tienes cerca. No tomes decisiones económicas de manera apresurada. Buena jornada para los proyectos de trabajo. Si te has puesto a dieta, no dejes de controlarte, dicen los astros.

Géminis

Hoy sí disfrutarás con tu pareja. Se aprende a consumir y se debe aprender a ahorrar. Unos días libres en el trabajo te vendrán muy bien. No te olvides de las revisiones del dentista.

Cáncer

Conseguirás lo que quieres si despliegas tu seducción. En tu economía, la racha es estupenda. Una situación laboral requerirá que tengas mano izquierda. Los consejos de los demás no siempre son saludables.

Leo

Esa capacidad de diálogo te acerca a tu pareja. Tu economía mejora notablemente. Aunque tengas razón, cuidado con las discusiones laborales. Andarás flojo de reservas, cuida la alimentación.

Virgo

Se aproximan buenos tiempos para el amor. Debes ser más generoso con el dinero, pero con cautela. Evita a toda costa malentendidos en el trabajo. Te conviene hacer deporte para ponerte en forma, dicen los astros.

Libra

Tu horóscopo 7 de julio dicen que por fin se va a acercar esa persona que te interesa. Con un golpe de suerte podrás aumentar tus ingresos. No seas tan arisco y acércate a tus compañeros. Tu salud es excelente, disfrútala.

Escorpio

Poco centrado para los asuntos del amor. Controla la cantidad que gastas en apuestas y loterías. Tus jefes te harán sentir que de ti depende el trabajo. Encontrarás nuevas terapias para sentirte relajado y feliz, dicen los astros.

Sagitario

No abandones tu vida social, sal con tus amigos. Medita las decisiones económicas que tomes. Los retos laborales te harán mostrar lo mejor de ti. Debido a las tensiones acumuladas, tendrás insomnio, te advierten los astros.

Capricornio

Si has terminado una relación, estarás un poco resentido. Recapacita y proyecta bien tu futuro económico. No seas tan individualista y aprende a trabajar en equipo. Tus manos necesitan más atenciones, dice tu horóscopo 7 de julio.

Acuario

La nueva relación marcha, no te agobies. Los astros favorecen la posibilidad de generar dinero. Aumenta tu prestigio entre superiores y compañeros. No dejes que los nervios se apoderen de ti.

Piscis

Habla con tu pareja de tus necesidades. Encontrarás una nueva fuente de ingresos. Procura aislar los problemas laborales de tu vida privada. Cambiarás de humor de un momento a otro, dice tu horóscopo 7 de julio.

