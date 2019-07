El secreto para tener la vida que tanto deseas, según tu signo del zodiaco

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril)

No hay nada que Aries tema más que perder el control. A Aries tampoco le gusta que se cuestione su autoridad. La inconsistencia, el desorden y la desobediencia son sus peores enemigos. Intenta desafiar su forma de vida y te quemarás.

Si eres un Aries, puede ser bueno que te sueltes un poco. Aprende a aceptar que no siempre tiene la razón y le será más fácil abrirse a nuevas experiencias. Además, limpia tu agenda un poco. Si tiene todo planeado en todo momento, nunca podrá conocer y disfrutar de las emocionantes espontaneidades de la vida.

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo)

El rey de la zona de confort y el gobernante del reino de la rutina, Tauro simplemente odia hacer cambios inciertos y asumir riesgos. Extremadamente orientados a los objetivos, estas personas obstinadas prefieren caminar en terrenos estables y concentrarse al 100% en sus sueños y visiones de la vida.

Hacer algo de espacio para la intuición no te hará daño, ya sabes. La flexibilidad es la esencia de la vida, ya que le permite alcanzar el tan necesario equilibrio entre la disciplina y la rendición. Además, cambiar sus rutinas diarias puede hacer que se dé cuenta de que hay una manera más fácil y divertida de lograr todo lo que ha planeado.

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio)

Todo lo contrario de Tauro, Géminis no puede ser domesticado. Cualquier rutina, buena o mala, los hace sentir atrapados y no realizados. Géminis teme el silencio y el estancamiento por encima de todo, permaneciendo incansable para siempre en su búsqueda de experiencias, logros y crecimiento.

Lo que necesitan es un poco de paz y tranquilidad. Si bien las experiencias externas son una buena forma de aprender y evolucionar, tómese un tiempo para procesar cómo se siente con ellas. Además, la auto-reflexión puede ser la aventura más loca de todas. Hay profundidades dentro de ti que aún no se han explorado, así que aventúrate hacia adentro.

CANCER (del 21 de junio al 22 de julio)

Una moralidad similar se aplica a Cáncer, que es un Géminis de la esfera emocional. A Cáncer también le aterroriza el silencio, aunque en un contexto diferente. El más tierno de todos los signos teme estar solo, sobre todo porque está ansiosa por enfrentarse a sí misma y sus inseguridades irracionales.

Deberías conocerte, querido Cáncer, porque eres hermosa. Programe un tiempo solo para usted y sus miedos internos y se dará cuenta de que no hay nada de qué preocuparse. No estar rodeado de personas todo el tiempo te ayudará a ser más seguro y autosuficiente. Amarte a ti mismo es una experiencia verdaderamente subestimada.

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto)

Mientras que Cáncer busca el amor incondicional, Leo busca atención y aprobación. La importancia de los propulsores externos es mutua para ellos, manteniendo su autoestima y autoestima inseparables de las opiniones y sentimientos de otras personas. Leo no se siente cómodo estando equivocado o rechazado.

¡Pero eres una bestia tan poderosa y magnífica, Leo! Sal de tu zona de confort actuando de forma tonta. No se obsesione con ser cool y deje de preocuparse tanto por causar una buena impresión. Ponte tu vestido más peculiar y haz un poco de tontería. Eres brillante como eres y no necesitas la aprobación de nadie, excepto la tuya.

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Virgo es un ávido cuidador. No solo es la madre de todos, sino que también es la mejor. Pero puede que no sea tan perfecta si no fuera por su necesidad de sentirse necesitada todo el tiempo. Virgo evita el fracaso a toda costa porque gran parte de su autoestima proviene de servir a los demás.

Y fallar a otros significaría fallar en quién eres, ¿verdad? Te equivocas. Nadie tiene razón todo el tiempo, al igual que nadie es perfecto. Romper sus patrones poco saludables por ser más egoístas de vez en cuando. Tómate un minuto para curarte, curarte y mimarte. No vas a creer lo bien que se siente.

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Libra es el maestro de las escalas. Ella aprecia su paz y tranquilidad tanto como ama las fiestas ruidosas porque nada es más importante para ella que el equilibrio. Ella prospera en su rutina y teme cualquier cosa que pueda perturbar el orden cuidadosamente equilibrado que está construyendo.

Pero adivina qué, Virgo? La incertidumbre es parte de la vida. Si incluso la más mínima entropía en este sistema cuidadosamente arreglado del tuyo te puede poner en marcha, no tiene sentido esforzarse tanto, ¿verdad? Aceptar las muchas inconsistencias de la vida no te separará. Solo te hará más fuerte y más resistente a las asimetrías externas.

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

El signo más oscuro del zodiaco en el cielo, Escorpio está lleno de pasiones misteriosas que esperan explotar. Con una vida interior tan rica y compleja, no es de extrañar que Escorpio esté tan petrificada de lo que se esconde dentro de ella. Inténtalo como puedas, pero ella te seguirá rechazando.

Pero, ¿qué pasaría si alguien por ahí pudiera sacudir tu mundo si solo lo permitieras? Como escorpión, te sentirás mucho más cómodo con los demonios que estás llevando una vez que comiences a compartirlos con otros. Además, hay personas que son tan capaces de amar como tú. Nunca serás verdaderamente satisfecho hasta que los dejes entrar.

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario es un ser salvaje, salvaje. Mitad humana y mitad caballo, ella es simplemente incontenible. Nadie puede impedir que un Sagitario logre el objetivo de su vida, y eso es pura y pura libertad de mente y movimiento. Su miedo es fácil de adivinar: está siendo atado.

Detente y piensa en lo que estás haciendo, Sagitario. Tarde o temprano, estará fuera de lugar para correr hacia y sin hogar al que pueda llamar suyo. Trate de establecerse al menos ocasionalmente, como un ave migratoria. Plantar raíces abrirá una nueva perspectiva para ti y te ayudará a darte cuenta de que la mayor aventura te espera en casa.

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero)

El logro y el éxito son los principales impulsores del crecimiento resuelto de Capricornio. Siempre enérgicos y entusiastas con su viaje hacia adelante, rara vez se detienen a reflexionar sobre sus pérdidas. Los capricornianos quieren el mundo y lo quieren ahora, así que no hay tiempo que perder. De lo contrario, podrían perder la oportunidad de ser los primeros.

Si bien la búsqueda de éxito en todos los frentes es una gran calidad, debe considerar disminuir la velocidad. La vida no es sobre el destino sino sobre el viaje. Además, estar en la cima eventualmente comenzará a sentirse solo. Haz una pausa para oler las rosas y apreciar las cosas simples de la vida.

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero)

Ser Acuario es el sentimiento más liberador del mundo, ya que las personas nacidas bajo este signo no se preocupan por los estigmas sociales, las reglas ni las opiniones populares. Como individualistas, tienen mucho miedo de ser asimilados por cualquier tipo de mayoría y perder lo que los hace únicos.

Pero ser diferente no es ser extremo. Y ser único no significa estar cerca de otras escuelas de pensamiento. Tomar la vida y tratar de comprender sus hermosas diversidades solo te hará un individuo más rico y más sano. No es todo tú y ellos, Acuario. No tienes que estar solo contra el mundo.

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Un alma generosa de Piscis nunca deja de temer que sus sacrificios serán en vano. Ella seguirá queriéndote sin descanso, incluso después de que dejes de amarla. Y eso es lo que más teme: quedarse sola y sin amor, sin nadie en el mundo que la entienda.

Te queremos mucho, Piscis, y te estamos apoyando. No dejes que tu miedo al rechazo te desanime, pero abrázalo de la manera más audaz y apasionada que tu dulce alma pueda soportar. La única forma de superar tus miedos y dejar de sabotearte es enfrentándote a una dura realidad. Puede lastimarse, pero vivirá para recordar y contar.

Te recomendamos en video