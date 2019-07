Conoce las dudas emocionales y temores profundos de los signos de Agua

Todos los signos tienen sus dudas emocionales y miedos profundos con relación al presente y futuro. Esto es algo común en todos los seres humanos y responde a inseguridades, temores y consideraciones propias de su naturaleza.

Los signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis) son los más emocionales del zodiaco. Ellos muchas veces preguntan para ganar en seguridad aunque ellos mismos puedan experimentar cambios repentinos en su sentir y percepción.

Te presentamos cuáles son las dudas emocionales y miedos más profundos en los signos de Agua:

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Con este signo hay que tener cuidado, porque cuando algo no le gusta simplemente abandonan. Los cangrejos hacen lo que desean y no piden permiso, evitando infligir daños a terceros. Son perezosos, desprendidos y sobre todo, inexpresivos. Ellos no quieren evidenciar todo lo que llevan por dentro y les cuesta expresar sus sentimientos. Su temor más profundo y existencial es la soledad. Se obsesiona por saber qué sucederá en el futuro, y le importa muy poco el presente. Sus dudas tienen que ver con que no sabe confiar en las personas o pareja.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Sus dudas internas pueden ser muy destructivas y movilizarlos de una forma irracional, lo cual nunca es bueno para nadie y más si tiene una pareja a su lado. Les da terror y miedo pensar si son útiles para los demás. Por su parte, las dudas más importantes de Escorpio tienen que ver con su mundo interior, que alguien descubra sus verdaderos sentimientos. Les da sumo terror quedarse solos en el futuro.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

Piscis no solo es un signo muy emocional, sino que además tiene una habilidad especial para sacar a flote sus sentimientos. Su mayor obsesión es saber lo que sienten los demás. Mientras que su miedo más profundo es ser víctima de una traición si está plenamente enamorado. Ellos querrán saber siempre hacia dónde va la relación, si el cariño sigue vivo o si las cosas están bien.

