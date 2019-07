Denise e Yvette, las pasteleras colombianas que llevan el dulce a otro nivel

Las hermanas Denise e Yvette Hakim, pertenecen a una nueva generación de pasteleras y emprendedoras colombianas, se criaron entre cacao y frutas tropicales en Colombia y supieron aprender cómo combinar sabores y tendencias del mundo con los productos disponibles.

Dueñas de una pastelería rústica estilo American Bakery, preparan recetas con sabores tradicionales, frescos y elegantes, que se caracterizan por lo artesanal. Por eso se diferencian en la industria con sus productos de calidad y diversidad de sabores.

Estas dos colombianas con espíritu creativo, hicieron su debut televisivo en la pantalla de El Gourmet donde comparten los secretos de una repostería moderna e irresistible. Hacen “Dulce al cuadrado”, donde deleitan con un espíritu creativo imparable. Allí comparten recetas de estilo American Bakery combinado con sabor latinoamericano, además de los secretos para unos irresistibles vasitos de granola, unas cocadas, un pie de mango con crumble y un New York cheesecake.

En entrevista nos contaron sus conocimientos para disfrutar y entender la diversidad de sabores que surgen en sus recetas.

¿De dónde viene la pasión por el dulce?

Denise: nosotras venimos de una familia colombo-libanesa y en cuanto a ese lado libanés que tenemos, todo gira alrededor de la mesa.

La comida es parte de nuestra cultura, desde pequeñas la cocina y la comida han girado en torno a nuestras vidas. Pienso que de allí es de donde viene nuestra pasión por cocinar, en la casa por ejemplo, siempre se tuvo la tendencia de preparar más comida de sal que platos de dulce y, fuimos nosotras las que trajimos el dulce a la casa y empezamos a probar cocina con postres y con ingredientes diferentes.

¿Pueden describirnos sus trayectorias profesionales?

Yvette: yo empecé estudiando algo que no me van a creer, ciencia políticas, hice tres semestres. Luego estudié 15 días en la carrera de Derecho donde realmente me di cuenta que no era lo mío. Y mi hermana empezó haciendo unos cursos de diseño, pero dijo que quería ir un poco más hacia lo administrativo.

Después de un tiempo las dos estudiamos administración de empresas, fue una formación perfecta para un emprendimiento pues impulsan 100% la capacidad de iniciativa, entonces pudimos explotar nuestra vena emprendedora. Cada una hizo su práctica y se graduó; después juntas hicimos unos estudios técnicos en panadería, pastelería y repostería en la Mariano Moreno.

¿Qué es lo más importante de haberse convertido en pasteleras?

D: simplemente tener la libertad de poder usar nuestra creatividad constantemente siempre que creamos un postre e innovamos. En nuestra pastelería tenemos la libertad de usar diferentes ingredientes, ir al mercado e inspirarnos en la parte de los cereales, chocolates o los dulces. Aprovechamos que estamos en un país tropical y tenemos una variedad de frutas disponibles todo el año, esto nos da la posibilidad de tener creaciones y mezclas que depronto en otros países no lo pueden tener.

¿Un buen postre qué tiene que tener?

Y: equilibrio. Me parece que mucha gente cree que el postre es solo dulce y ahí hay un error. Se tiene que tener cuidado con la cantidad de dulce que se está usando y en los ingredientes y hasta las combinaciones. A nosotras nos encanta combinar muchas cosas, nos gusta el caramelo salado con galletas dulces, el limón, merengue, etc, pero lo más importante es encontrar ese equilibrio.

¿Que producto para pasteleros las ha sorprendido últimamente?

D: digamos que viene una tendencia muy grande que no me lo esperaba y nos dimos cuenta en la última feria a la que fuimos, en Nueva York, que es el coco. Ahora viene en todas sus presentaciones, tanto en harina, como en untable, crema, leche. Ahora absolutamente todo tiene coco y me parece espectacular que es un ingrediente que podemos llegar a explotar.

¿Cual es la técnica más dispendiosa y complicada?

Y: voy a hablar en nombre de nuestra pastelería. Nosotras creemos en la pastelería artesanal, en una pastelería sencilla, nuestros postres no tiene las técnicas francesas que exigen mucho, tiene mucha creatividad que es más difícil de tener.

¿Cómo definen su trabajo en la pastelería ?

D: un trabajo que requiere muchos campos porque no solo es pastelería sino un emprendimientodel cual se despliegan varios temas importantes para que todo fluya bien. En cuanto a pastelería, como anteriormente dijo mi hermana, nuestras recetas son artesanales que tampoco requiere muchas técnicas sino que son preparaciones que parecen que lo imperfecto para nosotros es lo perfecto.

Por otro lado, tener un emprendimiento paralelo y que todo funcione es complicado, requiere mucha pasión. En este momento que estamos lanzando el programa y que nos ha tocado dejar al lado el emprendimiento nos ha dado muy duro, porque nos toca delegarlo y es nuestro bebé.

¿Cuales son sus postres favoritos y por qué?

Y: todos los que tengan que ver con el limón, coco y he descubierto un amor incondicional con el helado.

D: en mi caso se puede decir que soy fanática al chocolate, sobre todo el chocolate fuerte, oscuro. Una buena torta esponjosa húmedo es para mi el postre top.

¿Qué papel juega la tradición y raíces en sus elaboraciones?

D: juegan 100% el papel más importante en la elaboración de todos nuestros postres, porque creo que son nuestro sello. Venimos de un colegio americano, entonces toda la pastelería americana es una inspiración. Pero aparte vivimos en un país tropical, entonces todo lo que tiene que ver con el trópico tiene que estar metido. Y por último, las raíces libanesas le dan el toque fino al postre.

¿De qué se trata el programa?

Y: hablamos un poco de todo, pero viene recargado de mucha información y recetas fáciles, para poder cocinar con familia y amigos. Recetas que no requieren grado de dificultad altísimo y son para ofrecer cosas ricas y dulces.