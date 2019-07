Consulta tu horóscopo del 4 de julio

Inicia el día como deber ser conociendo cuál es tu horóscopo 4 de julio para prepararte ante todo aquello que te deparan los astros.

Aries

Muestra más cariño y comprensión a tu pareja. Pon en práctica ese plan de ahorro que has ideado. Actúa con paciencia, sobre todo con los compañeros. Jornada excelente para empezar a poner a punto tu belleza.

Tauro

Cerca de la familia será más feliz. Intenta hacer algo por aumentar tus ingresos mensuales. Escucha a las personas de tu entorno laboral. Goza de buena salud y estará de buen humor, te recomienda tu horóscopo 4 de julio.

Géminis

Procura moverte por ambientes diferentes al tuyo. Valore si prefieres enfrentarte a un familiar o perder dinero. Por fin tus jefes reconocen tu esfuerzo. Buen momento para recuperar energías, dicen los astros.

Cáncer

Destina más tiempo a la pareja y familiares. Vas a descubrir nuevas maneras de obtener dinero. Puede que hoy sea un día bastante tenso en los estudios. Emplea tu energía en mejorar tu estado de ánimo.

Leo

Debes mimar más a tu pareja, se siente olvidada. Buen momento para vender lo que quieras. Los astros te aportan energía para conseguir tus metas laborales. Alivia las tensiones realizando un poco de baile, dice tu horóscopo 4 de julio.

Virgo

Desconfía de quien te elogie en exceso. Posibles pérdidas de bienes. Los nuevos trabajos serán bien recibidos por todos. Sufrirás leves dolores de cabeza, tal vez por el estrés, dicen los astros.

Libra

Tu relación amorosa necesita de más fantasía y entusiasmo. Aunque la fortuna te sonría, manten los pies en el suelo. Laboralmente hablando, estás imbatible. Quizás padezcas de acidez de estómago, dice tu horóscopo 4 de julio.

Escorpio

Atiende los consejos de tu pareja. Si has recibido una cantidad de dinero inesperada, no la gastes. Tus jefes confían plenamente en ti. Cuidado con las posturas en el trabajo, te advierten los astros.

Sagitario

Sentimentalmente, día de cambios favorables. Infórmate bien antes de realizar cualquier inversión. Utiliza la diplomacia para hablar con tus jefes. Elige bien tu calzado o podrás tener problemas de espalda.

Capricornio

Llegan personas interesantes a tu vida. Puede que recibas una pequeña recompensa económica. Destina más horas a tu formación laboral. Respeta tus horas de sueño o el cansancio te vencerá.

Acuario

Lucha por tu relación, si todavía te interesa. A lo mejor tienes una agradable sorpresa monetaria. Los temas profesionales requieren un esfuerzo adicional. Huye de las corrientes para evitar resfriados, dice tu horóscopo 4 de julio.

Piscis

Tu horóscopo 4 de julio dice que si no la tienes, encontrarás a tu media naranja. Gastarás gran parte de tus ahorros en comprar regalos. Los comentarios de sus compañeros no deben afectarte. Si padeces alergias, no olvides tus revisiones.

